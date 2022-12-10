شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس هيئة قضايا الدولة: مجمع الهيئة بالسويس صُمم بواجهة حضارية وفقا لأحدث التقنيات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - في إطار زيارته اليوم لمحافظة السويس، شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ومرافقوه، افتتاح مجمع هيئة قضايا الدولة بمدينة السويس.

وتفقد رئيس الوزراء عدداً من مكونات المجمع، وأثنى على جودة وإتقان الأعمال المُنفذة به، التي تسهم في تيسير العمل بما يخدم المواطن، وبما يتناسب مع المسيرة التاريخية من العطاء لهيئة قضايا الدولة.

وقال المستشار محمد بكر، رئيس هيئة قضايا الدولة، أن تصميم مجمع هيئة قضايا الدولة بالسويس، تم بواجهة حضارية، وفقا لأحدث التقنيات، على مساحة تبلغ نحو ١٤٠٠ متر مربع، وارتفاع ٤ أدوار، وتم تجهيزه بأحدث التقنيات الحديثة، ونظم الحماية المدنية والتأمين، بالإضافة إلى تزويده بنظام أرشيف إلكتروني لحفظ المستندات والسجلات القضائية، بما يضمن سرعة إنجاز العمل القضائي، إلى جانب تأثيث المبنى بأرقى أنواع الأثاث المكتبي، لتهيئة بيئة العمل، للمستشارين لسرعة إنجاز الأعمال.