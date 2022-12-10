شكرا لقرائتكم خبر عن ننشر مواقيت الصلاة السبت 10/12/2022 بمحافظات الجمهورية والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - لقرائنا الراغبين فى التعرف على مواقيت الصلاة الصحيحة بمحافظات مصر، يقدم"الخليج 365" مواقيت الصلاة الخمسة اليوم السبت فى عدد من محافظات مصر ، شاملة صلاة الفجر وشروق الشمس وصلوات الظهيرة والعصر والمغرب والعشاء.
مواقيت الصلاة فى القاهرة
وقت صلاة الفجر 5:08 ص
موعد صلاة الظهر 11:48 ص
موعد صلاة العصر 37: 2
موعد صلاة المغرب 4:57 م
موعد صلاة العشاء 6:18
الإسكندرية
وقت صلاة الفجر 5:14 ص
موعد صلاة الظهر 11:53
موعد صلاة العصر 2:39
موعد صلاة المغرب 4:58 م
موعد صلاة العشاء 6:22 م.
مواقيت الصلاة فى الإسماعيلية
وقت صلاة الفجر 5:04
موعد صلاة الظهر 11:44 م
موعد صلاة العصر 2:32 م
موعد صلاة المغرب 4:51 م
موعد صلاة العشاء 6:14 م.
مواعيد الصلاة بشرم الشيخ
وقت صلاة الفجر 4:53
وقت صلاة الظهر 11:36
موعد صلاة العصر 2:29 م
وقت صلاة المغرب 4:50 م
وقت صلاة العشاء 6:09 م.
مواقيت الصلاة فى أسوان
وقت صلاة الفجر 4:55 ص
موعد صلاة الظهر 11:42 ص
موعد صلاة العصر 41: 2
موعد صلاة المغرب 5:02 م
موعد صلاة العشاء 6:19