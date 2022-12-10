أخبار مصر

ننشر مواقيت الصلاة السبت 10/12/2022 بمحافظات الجمهورية

0 نشر
0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر عن ننشر مواقيت الصلاة السبت 10/12/2022 بمحافظات الجمهورية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - لقرائنا الراغبين فى التعرف على مواقيت الصلاة الصحيحة بمحافظات مصر، يقدم"الخليج 365" مواقيت الصلاة الخمسة اليوم السبت فى عدد من محافظات مصر ، شاملة صلاة الفجر وشروق الشمس وصلوات الظهيرة والعصر والمغرب والعشاء.  

 

مواقيت الصلاة فى القاهرة

 

وقت صلاة الفجر 5:08  ص

موعد صلاة الظهر 11:48 ص

موعد صلاة العصر 37: 2

موعد صلاة المغرب 4:57 م

موعد صلاة العشاء  6:18

 

الإسكندرية         

وقت صلاة الفجر 5:14 ص

موعد صلاة الظهر 11:53

موعد صلاة العصر 2:39

موعد صلاة المغرب 4:58 م

موعد صلاة العشاء 6:22 م.  

     

مواقيت الصلاة فى الإسماعيلية

وقت صلاة الفجر 5:04

موعد صلاة الظهر 11:44 م

موعد  صلاة العصر 2:32 م 

موعد صلاة المغرب 4:51 م

موعد صلاة العشاء 6:14  م.         

  

مواعيد الصلاة بشرم الشيخ

 

وقت صلاة الفجر 4:53

وقت صلاة الظهر 11:36 

موعد صلاة  العصر 2:29 م

وقت صلاة المغرب 4:50 م

وقت صلاة العشاء 6:09 م.     

 

مواقيت الصلاة فى أسوان 

 

وقت صلاة الفجر 4:55  ص

موعد صلاة الظهر 11:42 ص

موعد صلاة العصر 41: 2

موعد صلاة المغرب 5:02 م

موعد صلاة العشاء 6:19

 

 

الكلمات الدلائليه
MO Nasa

MO Nasa

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا