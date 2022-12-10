شكرا لقرائتكم خبر عن نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية: ركزنا بشكل كبير على مدن الصعيد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال المهندس حاتم حسين نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية للشئون العقارية بوزارة الإسكان، إن هدف الدولة المصرية هو توفير سكن مناسب لكل المصريين، وركزنا بشكل كبير خلال الفترة الراهنة على مدن الصعيد.

وأضاف نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية للشئون العقارية، خلال حواره مع الإعلامية منى العمدة، مقدمة برنامج "هنا الجمهورية الجديدة"، المذاع على قناة "النهار"، أنه تم إنشاء وحدات سكنية سواء إسكان اجتماعى أو متوسط ووجد قبولا كبيرا لدى المواطنين.

وتابع نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية للشئون العقارية: مستمرون فى دعم الإسكان خلال الفترة المقبلة، وطرحنا وحدات سكنية العامين الماضيين من خلال صندوق التمويل العقارى بجانب مبادرة البنك المركزى ومعظم الناس استفادت منها.

ولفت نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية للشئون العقارية إلى أن مساحات الوحدات السكنية فى الإسكان الاجتماعى 92 مترا، بينما مساحة الوحدات السكنية فى الإسكان المتوسط تتجاوز الـ100 متر.