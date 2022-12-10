شكرا لقرائتكم خبر عن خطوات تقليل استهلاك الدفاية من الكهرباء أبرزها الضبط على درجة حرارة متوسطة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - الدفاية الكهربائية وتكييف الهواء من أكثر الأجهزة استهلاكا للكهرباء إذا أساء المشترك استخدامها ولم يتبع خطوات الترشيد، فمع حلول فصل الشتاء يبدأ العديد من المواطنين فى استخدام الدفاية الكهربائية وينصح باتباع هذه الخطوات التى تساعد فى خفض قيمة الفاتورة:

1- ضبط الدفاية على درجة حرارة متوسطة حفاظا على سلامة المواطنين أولا وكذلك ترشيد استهلاك الكهرباء.

2- غلق جميع النوافذ والأبواب لضمان عدم تسرب الهواء الساخن.

- ولتجنب مخاطر الدفاية :

1- التأكد من وجود القاطع الأوتوماتيكي لفصل التيار حال وجود ماس كهربائي.

2- التأكد من سلامة التمديدات الكهربائية واستخدام أسلاك ومعدات كهربائية من ماركة معروفة ونوع جيد.

3- عدم مرور تمديدات الأسلاك تحت الفراش أو السجاد حتى لا تتسبب بحريق لا قدر الله.

4- تجنب استخدام التوصيلات الكهربائية من مصدر واحد.

5- لا تضع الدفايات على قطع الأثاث (الخزانات – الطاولات) القابلة للاشتعال وألا تقل المسافة بين الدفاية والمفروشات عن متر على الأقل.

6- عدم استعمالها كأداة للاشتعال أو التسخين أو تجفيف الملابس.

7- يراعى فصل التيار الكهربائي عن الدفاية عند وصول تدفئة المكان إلى الدرجة المطلوبة خاصة أثناء النوم.