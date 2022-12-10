شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة: وفرنا كافة الخطوط العلاجية للمرضى المتعايشين مع الإيدز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان، أن مصر نجحت فى توفير كافة الخطوط العلاجية لمرض الإيدز بالمجان للمرضى، مشيرا إلى أن مصر تستهدف القضاء على المرص أو الوصول لأقل معدلات الانتشار، مضيفا أن هناك توسعا فى عيادات الفحص والكشف والتحليل وصرف العلاجات.

وكشف الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث باسم وزارة الصحة، عن الخدمات التى تقدمها الوزارة للمصابين بفيروس نقص المناعة البشرى المسبب للإيدز، مشيرا إلى أن الخدمات تتضمن الفحص والمشورة المتعلقة بفيروس نقص المناعة البشرى، حيث يتم عمل الفحص المعملى فى سرية تامة.

وقال إن الخدمات تتضمن الدعم الاجتماعى المتكامل للمصابين بالفيروس وذويهم، بالإضافة إلى الرعاية الإكلينيكية للمصابين بالفيروس مع تقديم العلاج مجانا من خلال مراكز العلاج بمستشفيات الحميات بجميع محافظات الجمهورية.

وأضاف أنه يمكن الاستفسار عن كافة الخدمات عبر الخط الساخن 0233152802 أو 08007008000 أو 0233152801.