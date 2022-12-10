شكرا لقرائتكم خبر عن شهب التوأمان تمطر سماء مصر بـ120 شهابا فى الساعة الثلاثاء المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يكون هواة الفلك على موعد خلال يومى الثلاثاء والأربعاء 13 و14 ديسمبر، مع زخة شهب الجوزاء (التوأمان)، وهى تعتبر من أفضل الزخات الشهابية فى السنة، حيث تمطر السماء بعدد كبير من الشهب.

وكشف الدكتور أشرف تادرس، أستاذ الفلك بالمعهد القومى للبحوث الفلكية، أن شهب الجوزاء Geminids هي ملكة الزخات الشهابية، ويفضلها الكثيرون، حيث تُعتبر أفضل الزخات الشهابية على مدار السنة إذ يصل عدد الشهب فيها إلى حوالى 120 شهابا في الساعة، بالإضافة إلى تعدد ألوانها.

وتنتج زخة التوأمان من الحطام الغباري الذي يخلفه كويكب فايثون 3200 الذي تم اكتشافه عام 1982، وتهطل شهب التوأميات سنويا من 7 إلى 17 ديسمبر، وتبلغ ذروتها هذا العام في ليلة 13 وفجر 14 ديسمبر.

وتكون أفضل مشاهدة من مكان مظلم تماما بعيدا عن أضواء المدينة، حيث تسقط الشهب كما لو كانت آتية من كوكبة الجوزاء (التوأم) وهو سبب تسميتها، ولكن يمكن أن تظهر في أي مكان آخر فى السماء، علما بأن وجود القمر (الأحدب المتناقص) في السماء سيحجب العديد من الشهب الخافتة هذا العام.

جدير بالذكر أن الزخات الشهابية عموما تُرى بالعين المجردة ولا تحتاج مناظير أو تلسكوبات فلكية بشرط البعد عن إضاءة المدينة وخلو السماء من السحب والغبار وبخار الماء، ولا يوجد أى مخاطر لزخات الشهب على الإنسان إذ إنها تدخل الغلاف الجوى وتحترق فيه على ارتفاع أكثر من 70 كيلومترا من سطح الأرض.