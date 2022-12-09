شكرا لقرائتكم خبر عن حياة كريمة: إطلاق اسم الرئيس السيسي على الملعب الرئيسى لاستاد نادى شربين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت الصفحة الرسمية، لمؤسسة حياة كريمة، علي صفحتها الرسمية عبر مواقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، إطلاق اسم الرئيس عبد الفتاح السيسي، علي الملعب الرئيسي لاستاد نادى شربين الرياضي بمحافظة الدقهلية.

كما نشرت المؤسسة، قرار مجلس إدارة نادي شربين الرياضي، برئاسة الكابتن ممدوح جعفر، بالإجماع في اجتماعه أمس، إطلاق اسم الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، علي الملعب الرئيسي لكرة القدم بنادي شربين الرياضي بعد زيارة تاريخية قام بها الرئيس السيسي للنادي ودخوله أرض الملعب الرئيسي لكرة القدم، وإقامته مأدبة غداء لأهل مركز ومدينة شربين داخل الملعب بالخيمة المعدة لذلك وتناول الغداء معهم، وذلك علي هامش افتتاح مشروعات حياة كريمة بقرية الحصص بمركز شربين، وهو ما يعد تشريفاً كبيراً لنادي شربين وجميع الأندية الرياضية بمصر ولأهالي مركز ومدينة شربين ومحافظة الدقهلية، ويوماً تاريخياً سيظل محفوراً في ذاكرة التاريخ.

ومن المقرر إنه سيتم تحديد موعداً لاحقاً لإقامة حفل كبير بالاستاد يليق بمناسبة إطلاق اسم الرئيس السيسي علي الملعب الرئيس للنادي، والذي سيشهد افتتاح للمعلب الرئيسي بعد إعادة تجديده وعدد من الإنشاءات الجديدة.

وكان قد تفقد الرئيس عبد الفتاح السيسي، نادي شربين الرياضي وتابع فعاليات المشروع القومي لاكتشاف مواهب كرة القدم "كابيتانو مصر" الذى تنفذه المتحدة للخدمات الاعلامية بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة.

ووقع الرئيس السيسى على كرة لأحد مواهب برنامج كابيتانو مصر اسمه يوسف، معقبا: "هتلعب بيها ولا هتشيلها" ليرد الناشئ قائلا: "هشيلها".

وكتب الرئيس السيسى على الكرة:"بسم الله الرحمن الرحيم، ابنى يوسف كل سنة وأنت طيب يا يوسف"، ونصح الرئيس السيسى يوسف بالمواظبة على الرياضية والاهتمام باللياقة البدنية".