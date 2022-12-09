الزراعة: تجديد اعتماد المعمل المرجعى للرقابة على الإنتاج الداجنى بمعهد صحة الحيوان

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القاهرة - سامية سيد - أعلنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي تجديد الثقة واعتماد معامل المعمل المرجعى للرقابة على الإنتاج الداجنى للعام السابع عشر على التوالى، من المجلس الوطنى للاعتماد (الإيجاك).

وأشاد فريق الإيجاك بالمعامل المؤهلة والإمكانيات المتاحة والباحثين المؤهلين لتنفيذ المهام المنوطة بهم على أكمل وجه من خلال منظومة الاعتماد المستمرة للمعامل، والتى ينتهجها المعهد لدعم ثقة العملاء بالمعامل وتقديم أفضل الخدمات الفنية والتقنية ومواكبة المستجدات الدولية انطلاقاً من ريادة مصر فى هذا المجال، وصولا لتقليل الفجوة الغذائية وتوفير غذاء صحى وآمن للمواطن المصرى، وحفاظاً على صحته وغذائه وتحقيق الآمن الغذائى.

وأوضح الدكتور ممتاز شاهين، مدير المعهد، أن المعمل المرجعى للرقابة على الإنتاج الداجنى منارة علمية بحثية تطبيقية خدمية تخدم قطاع صناعة الدواجن فى مصر والشرق الأوسط، كما يتميز بوجود معامل مرجعية عالمية للمنظمة العالمية لصحة الحيوان "OIE" لمرض إنفلونزا الطيور، ومعتمد دوليا فى الأمراض الأخرى التى تصيب قطاع الدواجن. والمعمل على استعداد تام لدعم وتحسين وتطوير قطاع صناعة الدواجن ودعم القطاع الخاص وصغار المربيين، والقرى الأكثر احتياجا تحت مظلة المبادرة الرئاسية (حياة كريمة).

وأضاف "شاهين" أن جميع إمكانيات المعهد وفروعه مسخرة للمنظومة البحثية التطبيقية لدعم الاقتصاد القومى والمشاركة المجتمعية ودعم القطاع الخاص، لتحقيق الأهداف الإنمائية انطلاقاً من ريادة مصر فى هذا المجال ووصولا لتقليل الفجوة الغذائية، وتوفير غذاء صحى وآمن للمواطن المصرى، حفاظاً على صحته وغذائه وتحقيق الآمن الغذائى.