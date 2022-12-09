شكرا لقرائتكم خبر عن وزير القوى العاملة ومحافظ جنوب سيناء يفتتحان غدا المؤتمر العمالى بشرم الشيخ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يفتتح وزير القوى العاملة حسن شحاتة واللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، المؤتمر العمالي الذي تنظمه النقابة العامة للمرافق برئاسة المستشار هشام فؤاد، والمنعقد صباح غدا السبت، بمدينة شرم الشيخ، بحضور القيادات التنفيذية بالمحافظة، وممثلين عن منظمات نقابية عربية ودولية، وعدد من أعضاء مجلس إدارة الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، وذلك تحت عنوان "دور العمال في الحوار الاجتماعي وتوفير بيئة عمل أمنة"، ومن المقرر أن يلقى وزير القوى العاملة حسن شحاتة كلمة عن دور الدولة في ترسيخ مبادئ الحوار وتعزيز علاقات العمل.

وقال هشام فؤاد في تصريحات صحفية اليوم الجمعة، إن حضور الوزير والمحافظ، ود. مهندس أحمد مهينة ممثلا عن وزير الكهرباء والطاقة المتجددة د. محمد شاكر، ورؤساء مجالس إدارة شركات، وهذا الحشد النقابي العمالي المصري والعربي والدولي، لمناقشة موضوع المؤتمر بشأن الحوار الاجتماعي، وتوفير بيئة عمل أمنة، وما تشهده البلاد من حالة حراك نقابي وتشريعات عمالية مرتقبة، هو رسالة من عمال مصر إلى العالم، لدعم توصيات قمة المناخ التي انعقدت منذ ايام في مدينة شرم الشيخ، بحضور زعماء وقادة العالم، من أجل عالم خال من التلوث، ورسالة عمالية أيضا بأن مصر بلد الامن والامان والاستقرار تسير الآن على خطى ثابتة نحو الجمهورية الجديدة بمشروعات عملاقة ونهضة اقتصادية وصناعية غير مسبوقة رغم التحديات، تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي.