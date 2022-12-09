الداخلية تكرم أبناء الشهداء المتفوقين دراسيا.. فيديو

القاهرة - سامية سيد - كرمت الداخلية ابناء الشهداء المتفوقين دراسيا في اطار الاهتمام الذي توليه وزارة الداخلية لأسر الشهداء نظمت الوزارة إحتفالات لتكريم المتفوقين دراسياً من أبناء الشهداء في مختلف المراحل الدراسية تقديراً وعرفانا للتضحيات التى قدمها أباؤهم لتحقيق أمن واستقرار الوطن.

محمد يوسف

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