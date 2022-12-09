شكرا لقرائتكم خبر عن الداخلية تكرم أبناء الشهداء المتفوقين دراسيا.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كرمت الداخلية ابناء الشهداء المتفوقين دراسيا في اطار الاهتمام الذي توليه وزارة الداخلية لأسر الشهداء نظمت الوزارة إحتفالات لتكريم المتفوقين دراسياً من أبناء الشهداء في مختلف المراحل الدراسية تقديراً وعرفانا للتضحيات التى قدمها أباؤهم لتحقيق أمن واستقرار الوطن.
وعبر أسر الشهداء عن شكرهم للقيادة السياسية ووزارة الداخلية على الاهتمام والدعم والمساندة المقدمة لهم والتي تعكس التقدير الكبير لأرواح الشهداء.