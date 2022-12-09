شكرا لقرائتكم خبر عن دعوة لنظام عالمى أكثر عدالة.. كلمة الرئيس السيسى بالقمة العربية الصينية.. إنفو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رسائل مهمة بعث بها الرئيس عبد الفتاح السيسى، خلال كلمته بالقمة العربية الصينية، إذ أكد أن التعاون العربي الصيني تأسس على التعاون وتبادل المصالح المشتركة ومواجهة التحديات وصيانة النظام الدولى، قائلا: "قدمنا مفهوم الدولة الوطنية بكامل أركانها وتمسك نحو التقدم الحضارى ثم خضنا في التاريخ الحديث معارك متعددة من أجل التحرر والاستقلال السياسي والتنمية وبناء الاقتصاد".