شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار مصر.. الرئيس السيسى: نعمل على إقرار نظام عالمى أكثر عدالة يتأسس على قواعد القانون الدولى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشر الخليج 365 خلال الساعات القليلة الماضية مجموعة من الأخبار الهامة على رأسها أكد الرئيس عبد الفتاح السيسى، أن التعاون العربي الصيني تأسس على التعاون وتبادل المصالح المشتركة ومواجهة التحديات وصيانة النظام الدولى، قائلا: "قدمنا مفهوم الدولة الوطنية بكامل أركانها وتمسك نحو التقدم الحضارى ثم خضنا في التاريخ الحديث معارك متعددة من أجل التحرر والاستقلال السياسي والتنمية وبناء الاقتصاد".

وأضاف الرئيس السيسي، خلال كلمته بالقمة العربية الصينية الأولى: "أننا ما زلنا نعمل على إقرار نظام عالمي أكثر عدالة يتأسس على القيم الإنسانية وقواعد القانون الدولى وصولا إلى التعاون العربي الصيني المثمر من خلال المنتدى العربي الصيني وآلياته المختلفة".. وفيما يلى موجز لأهم الأخبار.





أسعار الذهب اليوم الجمعة تسجل 1670 جنيها للجرام عيار 21

تشهد أسعار الذهب، اليوم في مصر، استقرارًا ملحوظًا عند مستوى 1670 جنيهًا للجرام عيار 21، مع استمرار موجة الاضطرابات في السوق وسط تغيرات لحظية في سعر المعدن بسبب المضاربة، وتشهد الأسواق اضطرابات في عملية تسعير الذهب الأمر الذي دفع بعض تطبيقات تحديد أسعار الذهب لوقف تسعير المعدن وكذلك كبار الشركات المنتجة وقف عمليات البيع والشراء.

متوسط سعر بيع الذهب الآن فى سوق الذهب بمصر 1670 جنيها من العيار الرئيسي 21، وتشير التوقعات إلى إمكانية تراجع سعر الذهب في الأسواق خلال الساعات القادمة مع اتجاه حائزي المعدن النفيس لبيع السبائك لجني الأرباح.

أسعار الذهب اليوم

عيار 18 سجل 1430 جنيها.

عيار 21 سجل 1670 جنيها.

عيار 24 سجل 1909 جنيهات.

الجنيه الذهب 13360 جنيها.





طقس خريفى غدا معتدل نهارا مائل للبرودة ليلا وشبورة بالطرق.. والصغرى بالقاهرة 14

تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد غد، السبت، طقسا خريفيا مائلا للبرودة فى الصباح الباكر، معتدل على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، حار على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، مائل البرودة ليلا على جميع الأنحاء.

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية ، أن غدا يشهد شبورة صباحا على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

وبالنسبة لدرجات الحرارة، غدا، السبت: القاهرة العظمى 23 درجة والصغرى 14 درجة، والإسكندرية العظمى 23 والصغرى 12 درجة، ومطروح العظمى 23 درجة والصغرى 13 درجة، وسوهاج العظمى 25 درجة والصغرى 10 درجة، وقنا العظمى 27 درجة والصغرى 10 درجة، وأسوان العظمى 29 درجة والصغرى 12 درجة.





إعادة الحركة المرورية بطريق بنها شبرا الحر بعد السيطرة على حريق بسيارة ملاكى

تمكن رجال الإدارة العامة لمرور القليوبية، من إعادة الحركة المرورية بطريق بنها شبرا الحر، بعد السيطرة على حريق نشب في سيارة أثناء السير على الطريق، وجرى إنقاذ الموقف والسيطرة على الحريق، دون إصابات وتجنيب السيارة وعودة الحركة.

تحرر محضر بالواقعة وقررت جهات التحقيق ندب المهندس الفني لمعاينة حادث طريق بنها الحر وطلب تحريات المباحث حول الواقعة وسؤال صاحب السيارة وشهود العيان.

تلقى اللواء نبيل سليم مدير أمن القليوبية إخطارا من الإدارة العامة لمرور القليوبية بوقع حادث على طريق بنها الحر واشتعال النيران في سيارة وتوقف الحركة على الطريق.

جرى الدفع بسيارات الإطفاء ورجال المرور إذ تبين اشتعال النيران في سيارة ملاكي أعلى طريق بنها الحر بعد محطة بنزين قها اتجاه بنها دون إصابات.

أخطرت الجهات المعنية وأعادت أجهزة مرور القليوبية الحركة عقب حادث طريق بنها الحر وجرى تجنيب السيارة ورفع آثار الحادث دون إصابات وقررت أجهزة التحقيق ندب المهندس الفني لفحص السيارة وبيان سبب الحادث وطلب تحريات المباحث.





إغلاق جزئى لنفق أحمد عرابى للقادم من الدائرى غدا ولمدة 15 يوما

تعلن محافظة الجيزة عن تنفيذ أعمال صيانة ورفع كفاءة وإصلاح الفواصل المعدنية العرضية الخاصة بنفق أحمد عرابى، بالاتجاه القادم من الطريق الدائرى (القوس الغربي) اتجاه شارع أحمد عرابى تحت إشراف مديرية الطرق والنقل بالجيزة، وذلك لتحقيق السيولة المرورية اللازمة.

وتشير محافظة الجيزة، إلى أن الأمر سوف يستلزم إجراء غلق جزئى بالتناوب لنفق أحمد عرابى بالموقع المشار إليه، وذلك لمدة ( 15 يوما) ابتداءً من الساعة الثامنة صباح يوم السبت الموافق 2022/12/10، وحتى الساعة الخامسة صباح يوم السبت الموافق 2022/12/24، على أن تكون الأعمال على مدار 24 ساعة دون تعطيل الحركة المرورية.

وكلف اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة رؤساء أحياء شمال الجيزة والعجوزة ومديرية الطرق بالمتابعة الميدانية للأعمال وإزالة أى معوقات، بالتعاون مع الجهات المعنية لسرعة إنجاز الأعمال وفقا للمواعيد المحددة وتيسير الحركة المرورية بالتعاون مع إدارة المرور.





الرئيس السيسى يؤكد دعم مصر لجهود مجلس السيادة فى تحقيق استقرار السودانوصرح السفير بسام راضى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، بأن الرئيس استهل اللقاء بالتشديد على ثبات موقف مصر من الحفاظ على امن واستقرار السودان والحرص الدائم على دعم السودان اقليمياً ودولياً، وذلك فى إطار العلاقات الأخوية المتينة والأزلية بين مصر والسودان، التى تتطلع مصر لتعزيزها وتطويرها فى جميع المجالات خاصة على المستوى الأمني والعسكري والاقتصادي والتجاري.

كما أكد الرئيس على دعم مصر الكامل لجهود مجلس السيادة في تحقيق الاستقرار السياسي والأمني في السودان، وذلك انطلاقاً من الارتباط الوثيق للأمن القومي المصري والسوداني، والروابط التاريخية التي تجمع شعبي وادي النيل.

كما أكد الرئيس دعم مصر للاتفاق السياسي الإطاري الذي تم توقيعه مؤخراً خلال الشهر الجاري بشأن الفترة الانتقالية في السودان، باعتباره خطوة مهمة ومحورية لإرساء المبادئ المتعلقة بهياكل الحكم في السودان ودعم الدولة السودانية لإنجاح العملية السياسية عبر توافق سوداني خالص يضمن استقرار ورخاء السودان.





الحكومة تنفى إلغاء المهام الأدائية للصفين الرابع والخامس الابتدائىكشف المركز الإعلامى لمجلس الوزراء إنه فى ضوء ما تردد من أنباء بشأن إصدار قرار بإلغاء المهام الأدائية للصفين الرابع والخامس الابتدائي، تواصل المركز مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لإلغاء المهام الأدائية للصفين الرابع والخامس الابتدائي، وأنه لم يتم إصدار أي قرارات بهذا الشأن، مُشددةً على استمرار تقييم الطلاب في المهام الأدائية بشكل طبيعي، والتي تعد أنشطة تقيس مدى اكتساب الطلاب للمهارات التي تدربوا عليها في مادة معينة، حيث يتضمن نظام التقييم الكلي للطلاب تخصيص 60 درجة للاختبارات، و35 درجة للمهام الأدائية، و5 درجات للمواظبة على الحضور لتكون الدرجة النهائية 100 درجة، مُوضحةً أن التقييم في المهام الأدائية داخل المدرسة يمثل جزءاً أصيلاً من تقييم أداء الطلاب وتقييم فهمهم لمخرجات التعلم، ويقدم دليلاً على تحقيق نواتج التعلم المستهدفة خلال الفصل الدراسي، مُشيرةً إلى قيام المعلم بشرح المهام الأدائية والمنتج المتوقع منها للطلاب، على أن يقوم الطالب بأدائها داخل الفصل تحت إشراف معلم المادة، دون الحاجة إلى لجان امتحانية أو أرقام جلوس.





الرئيس السيسى يلتقى نظيره التونسى فى الرياض

التقى الرئيس عبد الفتاح السيسي، صباح اليوم، مع الرئيس التونسي قيس سعيد، بالعاصمة السعودية الرياض، صرح بذلك السفير بسام راضى المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الرئيس السيسى أشاد بتميز العلاقات الثنائية الأخوية بين مصر وتونس، متمنياً كل التوفيق والنجاح للسلطة التنفيذية بتونس تحت قيادة الرئيس قيس سعيد في إدارة الدولة خلال هذا المنعطف الهام من تاريخ الشعب التونسي الشقيق، مؤكداً حرص مصر على بذل المزيد من الجهد للدفع قدماً بأطر التعاون الثنائي على شتى الأصعدة، لا سيما فيما يتعلق بتعزيز قنوات التواصل بين البلدين الشقيقين على المستوى الاقتصادي وتعظيم حجم التبادل التجاري وزيادة الاستثمارات البينية.

من جانبه؛ أكد الرئيس التونسي اعتزاز بلاده بما يربطها بمصر من روابط وعلاقات وثيقة على المستويين الرسمي والشعبي، مثمناً ما حققته مصر خلال السنوات الماضية على الصعيد الداخلي من إنجازات في مجالات الأمن والاستقرار والتنمية، فضلاً عن ثقلها السياسي البارز على الصعيدين الإقليمي والدولي، وما لذلك من انعكاسات إيجابية على العمل الأفريقي والعربي المشترك، وجهود التوصل لتسويات سياسية للأزمات القائمة بالمنطقة.





الشكاوى الحكومية تتلقى وترصد 123 ألف شكوى وطلب واستغاثة خلال نوفمبر

تابع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، جهود منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة في تلقي ورصد شكاوى المواطنين من مختلف المحافظات والاستجابة لها، وذلك خلال شهر نوفمبر 2022، من خلال تقرير مفصل أعده الدكتور طارق الرفاعي، مدير المنظومة بهذا الشأن.

وأكد رئيس مجلس الوزراء دعم الحكومة المستمر لدور منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة، في تلقي وتوجيه الشكاوى لجهات الاختصاص، والرد عليها إلكترونياً والمساهمة في حلها، في إطار الحرص على التواصل المستمر مع المواطنين، والعمل على تحقيق أفضل استجابات ممكنة لشكاواهم، بالتنسيق مع الوزارات والمحافظات والهيئات الحكومية الأخرى، في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وبما يؤكد حرص الحكومة على توطيد جسور الثقة مع المواطنين.

من جانبه، أكد الدكتور طارق الرفاعي، مدير المنظومة، حرص المنظومة على توفير قنوات تواصل عصرية تتناسب مع مختلف شرائح المجتمع المصري، لتلقي ورصد شكاوى المواطنين والتعامل معها، وفي هذا الإطار، أشار الدكتور طارق الرفاعي إلى تلقي ورصد المنظومة 123 ألف شكوى وطلب واستغاثة خلال شهر نوفمبر 2022، وردت 59% منها من خلال الخط الساخن لشكاوى مجلس الوزراء، في حين تم تسجيل 41% منها من خلال البوابة الإلكترونية للمنظومة، بالإضافة إلى قنوات ووسائل تلقى وتسجيل ورصد الشكاوى المتنوعة المرتبطة بالمنظومة.