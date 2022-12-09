شكرا لقرائتكم خبر عن إغلاق جزئى لنفق أحمد عرابى السبت المقبل للقادم من الدائرى لمدة 15 يوما والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعلن محافظة الجيزة عن تنفيذ أعمال صيانة ورفع كفاءة وإصلاح الفواصل المعدنية العرضية الخاصة بنفق أحمد عرابى، بالاتجاه القادم من الطريق الدائرى (القوس الغربي) اتجاه شارع أحمد عرابى تحت إشراف مديرية الطرق والنقل بالجيزة، وذلك لتحقيق السيولة المرورية اللازمة.

وتشير محافظة الجيزة، إلى أن الأمر سوف يستلزم إجراء غلق جزئى بالتناوب لنفق أحمد عرابى بالموقع المشار إليه، وذلك لمدة ( 15 يوما) ابتداءً من الساعة الثامنة صباح يوم السبت الموافق 2022/12/10، وحتى الساعة الخامسة صباح يوم السبت الموافق 2022/12/24، على أن تكون الأعمال على مدار 24 ساعة دون تعطيل الحركة المرورية.

وكلف اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة رؤساء أحياء شمال الجيزة والعجوزة ومديرية الطرق بالمتابعة الميدانية للأعمال وإزالة أى معوقات، بالتعاون مع الجهات المعنية لسرعة إنجاز الأعمال وفقا للمواعيد المحددة وتيسير الحركة المرورية بالتعاون مع إدارة المرور.

وتنوه محافظة الجيزة بأن الإدارة العامة لمرور الجيزة بالتنسيق مع الشركة المنفذة للأعمال قامت بوضع اللوحات الإرشادية والتحذيرية المرورية اللازمة بمحيط الاعمال بالكامل لضمان أمن وسلامة المواطنين.

وقامت الإدارة العامة لمرور الجيزة، بتعيين الخدمات المرورية اللازمة لتسيير الحركة المرورية.