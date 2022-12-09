شكرا لقرائتكم خبر عن شبورة ونشاط رياح .. تفاصيل حالة الطقس حتى الأربعاء المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن حالة الطقس المتوقعة من اليوم الجمعة حتى الأربعاء المقبل، حيث تشهد البلاد طقس خريفى مائل للبرودة فى الصباح الباكر، معتدلا نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية الغربية، لطيفا على السواحل الشمالية الشرقية، مائلا للحرارة على شمال الصعيد، حارا على جنوب سيناء وحنوب الصعيد، مائلا للبرودة ليلا على كافة الأنحاء.

وينشر ”الخليج 365” تفاصيل حالة الطقس خلال هذه الفترة وأهم الظواهر الجوية، كما يلى :

- الجمعة 9 ديسمبر والسبت 10 ديسمبر:

شبورة مائية صباحا على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة وشمال ووسط سيناء وشمال الصعيد.

- الأحد 11 ديسمبر :

شبورة مائية صباحا على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة وشمال ووسط سيناء وشمال الصعيد.

نشاط رياح أحيانا على بعض المناطق من غرب البلاد تكون مثيرة للرمال والأتربة

أتربة عالقة نهارا على بعض المناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى وشمال الصعيد على فترات متقطعة

الإثنين 11 ديسمبر :

شبورة مائية صباحا على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة وشمال ووسط سيناء وشمال الصعيد.

- الثلاثاء 13 والأربعاء 14 ديسمبر :

نشاط رياح على بعض المناطق من السواحل الشمالية على فترات متقطعة.