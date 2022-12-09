شكرا لقرائتكم خبر عن الأرصاد: طقس اليوم معتدل.. وموجة رياح محملة بالأتربة الأحد القادم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت الدكتورة منار غانم عضو المكتب الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية استمرار الأجواء المعتدلة، مشيرة أن هذه الأجواء تستمر حتى منتصف الأسبوع المقبل.

وأوضحت غانم خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية لمياء حمدين في برنامج «صباح الخير يا مصر» المذاع عبر القناة الأولى بالتلفزيون المصري أن درجات الحرارة معتدلة، ولكنها أعلى من معدلاتها الطبيعية في مثل هذا الوقت من العام بدرجتين، متوقعة أن تصل درجة الحرارة العظمى بالقاهرة إلى 24 درجة مئوية.

وأشارت إلى أن الارتفاع الطفيف في درجات الحرارة مستمر لمنتصف الأسبوع المقبل، مؤكدة أن الأجواء في الصباح تكون مائلة للبرودة خاصة في الساعات الأولى من الصباح ومع تقدم ساعات النهار تزداد ساعات سطوع الشمس وتكون الأجواء معتدلة على القاهرة والوجه البحري مائلة للحرارة على محافظات شمال الصعيد، حارة على جنوب الصعيد وجنوب سيناء نهارًا، بارد ليلًا على كافة الأنحاء.

وحذرت غانم من الشبورة المائية المنتشرة في ساعات الصباح الباكر، حيث يبدأ ظهورها من الساعة 3 فجرًا وتستمر حتى السابعة صباحًا معتبرة أنها أبرز ظواهر الطقس مؤكدة أنها تنتشر على الطرق الزراعية والقريبة من المسطحات المائية.

وكشفت عن غياب فرص سقوط الأمطار حتى يوم الأحد المقبل مشيرة لحدوث تغير في الطقس يوم الأحد، أقصى غرب البلاد والذي سيشهد موجة من الرياح والأتربة العالقة تؤثر على الوجه البحري والقاهرة الكبرى.