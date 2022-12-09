شكرا لقرائتكم خبر عن مصر تعرب عن قلقها البالغ من استمرار العنف ضد أبناء الشعب الفلسطينى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعربت جمهورية مصر العربية في بيان صادر عن وزارة الخارجية، اليوم الجمعة، عن قلقها البالغ مما تشهده الأراضى المحتلة من أعمال عنف بوتيرة متزايدة تستهدف أبناء الشعب الفلسطينى، وآخرها استشهاد 3 فلسطينيين بمدينة جنين فجر أمس الخميس.

وأوضحت مصر فى بيانها، أن العام الحالي شهد أكبر عدد من الشهداء الفلسطينيين منذ سنوات عديدة حيث تجاوز مئتى شهيد، وهو ما ينذر بمخاطر تدهور الأوضاع نحو المزيد من العنف وإراقة الدماء، محذرةً من التداعيات الخطيرة لاستمرار التصعيد الحالى علي الجهود المبذولة لمحاولة إحياء عملية السلام.

ودعت جمهورية مصر العربية المجتمع الدولي والدول الكبرى إلى تحمل مسئولياتها نحو تهدئة الأوضاع وعدم التهاون مع تنامى خطاب التصعيد أو التشدد المؤدى إلى العنف، وتشجيع الأطراف على تهيئة المناخ لكسر الجمود الحالي في عملية السلام.