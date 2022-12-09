شكرا لقرائتكم خبر عن مستهدفات استراتيجية حقوق الإنسان لدعم كبار السن أبرزها الرعاية الصحية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تضع الحكومة مستهدفات الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي، في مقدمة أولوياتها خلال العام المالي الجديد 2022/2023، ومنهاضة ما يتعلق بحقوق كبار السن من خلال استثمارات فعلية، لتنفيذ من المشروعات والمبادرات الهامة.

وفي هذا الصدد، نستعرض أهم مُستهدفات الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان التي تسعى لتحقيقها خطة عام 22/23:

1- تعزيز حصول كبار السن على الرعاية الصحية المناسبة.

2- تمكين كبار السن من المشاركة في الحياة العامة، ومن ذلك تعزيز مشاركتهم في صياغة السياسات الخاصة بهم، وتنظيم حوار مجتمعي سنوي، يستهدف تحديد الفجوات، ومجالات الاهتمام، وسبل التفاعل الملائمة مع قضايا كبار السن وتعزيز فرص حصولهم على التعليم، وتعزيز مشاركتهم في الحياة الثقافية.

3- تشجيع التوسع في إنشاء دور رعاية لكبار السن. وفي هذا السياق، تستهدف الحكومة توجيه استثمارات عامة في خطة العام المالي 2022/2023 تبلغ 116 مليون جنيه لتحسين الخدمات المقدمة لكبار السن وذلك لتحقيق وتنفيذ العديد والبرامج والمبادرات التنموية.