الاتحاد الأفروأسيوى يمنح كامل أبو على جائزة التميز فى القيادة والتطوير السياحى

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القاهرة - سامية سيد - فى حفل كبير أقيم مساء الخميس بمنتجع الباتروس وايت بيتش بالغردقة تم منح رجل الأعمال كامل أبو علي رئيس مجلس إدارة النادي المصري ورئيس مجلس إدارة بيك الباتروس للفنادق والمنتجعات السياحية الجائزة الذهبية للاتحاد الأفريقي الآسيوي" AFASU" وتأتى هذه الجائزة تتويجًا لمجهودات أبو على فى مجال التنمية السياحية على المستوى العالمي بما يقدمه من مشروعات سياحية متميزة بمصر وأفريقيا وأسيا طوال السنوات الماضية ، فهى جائزة يتم منحها لأبرز الشخصيات العالمية فى مجال التنمية السياحية المستدامة والتميز فى القيادة والتطوير السياحى.

وقال كامل أبو على إن تتويجي بجائزة أفاسو الذهبية للتنمية السياحية المستدامة والتميز في القيادة والتطوير، من الاتحاد الأفريقي الآسيوي AFASU ، أسعدني كثيرأ وأوضح أنه يستهدف أكثر من مليون سائح بنهاية العام الجاري 2022.

حضر الحفل قيادات وزارة السياحة والآثار، إضافة إلى نخبة من الضيوف الأجانب من رجال السياحة على مستوى العالم وعدد من القيادات السياسية والتنفيذية والشعبية ورجال الأعمال وأعضاء الغرف الفندقية والسياحية ومستثمرى البحر الأحمر ونخبة من الإعلاميين.



الاتحاد الأفروأسيوى يمنح كامل أبو على جائزة التميز (1)



الاتحاد الأفروأسيوى يمنح كامل أبو على جائزة التميز (2)



الاتحاد الأفروأسيوى يمنح كامل أبو على جائزة التميز (3)



الاتحاد الأفروأسيوى يمنح كامل أبو على جائزة التميز (4)



الاتحاد الأفروأسيوى يمنح كامل أبو على جائزة التميز (5)



الاتحاد الأفروأسيوى يمنح كامل أبو على جائزة التميز (6)