شكرا لقرائتكم خبر عن صرف 1200 جنيه مكافأة للعاملين بالبيئة الأحد لمساهماتهم فى إنجاح قمة المناخ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وافقت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البينة، على صرف مكافأة تشجيعية لجميع العاملين بالوزارة وجهاز شئون البيئة، نظرا لما بذله العاملون بالوزارة وجهاز شئون البيئة وصندوق حماية البيئة من جهد ساهم في انجاح مؤتمر المناخ Cop27.

وجاءت الموافقة على صرف مكافأة قدرها 1200 جنيه لجميع العاملين بالوزارة وجهاز شئون البيئة وصندوق حماية البيئة الدائمين، المعارين والمنتدبين والمستشارين المتعاقدين بنظام المكافأة الشاملة - العمالة اليومية والمستعان بهم وأيضا الذين تم الاستعانة بهم وذلك من موازنة صندوق حماية البيئة.

وبعد اتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ القرار سيبدأ صرف المكافأة الأحد 11/12، فيما احتفى العاملون بالقرار عبر صفحات الفيس بوك مشيدين بمجهود الوزيرة وتعاملها الإنسانى مع كل العاملين.