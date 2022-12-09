شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة: حالة المصاب بجدرى القرود مستقرة وتتلقى العلاج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت وزارة الصحة والسكان إن الحالة التى تم الكشف عن إيجابية اصابتها بمرض جدرى القرود مستقرة وتتلقى العلاج .

وأضافت وزارة الصحة والسكان إن الحالة المصابة بجدرى القرود (Mpox) لشخص يبلغ من العمر 39 عاما، موضحة أنه تم اتخاذ الإجراءات الوقائية تجاه المصاب ومخالطيه اللصيقين، ونقل المريض لتلقى العلاج بأحد المستشفيات التابعة للوزارة، مشيرة إلى أن الحالة الصحية العامة للمريض مستقرة.

ويأتى اكتشاف هذه الحالة في إطار رفع درجة الاستعداد والجاهزية للأمراض المستجدة، ودقة نظام الترصد القومي للأمراض المعدية ذات الأهمية الوبائية الذي يمكنه الاكتشاف الفورى لأى أمراض معدية.