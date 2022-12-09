شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة البيئة: 226 شركة سجلت إلكترونيا للحصول على تراخيص العمل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، أهمية فتح مجالات استثمارات، وجلب تكنولوجيات مختلفة فى مجالات المخلفات بكل أنواعها، وأنه سيتم الإعلان قريبا عن فرص استثمارية جديدة فى مجال إدارة المخلفات، وأن نظام إدارة المعلومات والبيانات الخاصة بالمخلفات له دور مهم فى تسهيل التقديم على التراخيص اللازمة من خلال إتاحة المعلومات الخاصة بالمستندات المطلوبة، وتيسير إجراءات الترخيص إلكترونيا وحال الموافقة تتاح إمكانية الدفع الإلكترونى للرسوم، وسجلت 226 شركة على هذا النظام حتى الآن، وجارى إنشاء نظام إلكترونى للتظلمات وتطوير الموقع الإلكترونى للجهاز ليتواكب مع أحدث المستجدات، وتصميم نظم إلكترونية لتيسير عمل إدارات جهاز المخلفات.

واوضحت وزيرة البيئة، فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، أن الدور الحقيقى لجهاز تنظيم إدارة المخلفات، عقد جلسات تشاور مع القطاع الخاص للاستماع إلى رؤيتهم لتطوير هذا القطاع والصعوبات التى تواجههم، وايجاد حلول لها مع عرض الفرص الاستثمارية الواعدة فى كل قطاع من المخلفات مثل إعادة تدوير المخلفات الزراعية وتحويلها إلى بدائل للأكياس البلاستيكية من خلال تدوير مخلفات زراعة الموز وتحويلها إلى منتجات تغليف يتم تصديرها.

وشددت وزيرة البيئة ضرورة العمل على دعم العاملين فى مجال المخلفات ليتحولوا من قطاع غير رسمى لأصحاب صناعة حقيقية، نتيجة زيادة الوعى بفرص المشاركة والاستثمار، مع الاستمرار فى تطوير العمل والتشريعات والقوانين الخاصة بالمخلفات الإلكترونية، مؤكدة أنه بعد أن شهد السوق قبل 2018 وجود شركة واحدة رسمية تعمل في مجال تدوير المخلفات الإلكترونية، تحول العديد فى القطاع غير الرسمى بعد توفيق أوضاعهم لإنشاء مصانع في هذا المجال، ليصل عدد الشركات الحاصلة على موافقات للعمل في المخلفات الإلكترونية 15 شركة، ووجهت بضرورة تنسيق التعاون بين جهاز شئون البيئة وجهاز تنظيم وإدارة المخلفات فيما يخص الموافقات البيئية للشركات العاملة في إعادة تدوير المخلفات الإلكترونية، وتشجيع الاستثمار فى مجال المخلفات الالكترونية مع توفير التمويل اللازم لهم.

وشددت الوزيرة على ضرورة الاستفادة من قانون المخلفات الذي يقوم على مبدأ تشجيع الاقتصاد الدوار، وتفعيل الدور الرقابى للجهاز من خلال مراقبة المنظومة بشكل مستمر، ووضع قائمة محدثة بالمؤسسات العاملة في المخلفات في مصر، مع وضع تصور لكيفية المضي قدما في دفع الاستثمار في مجال المخلفات وتفعيل الاستراتيجيات الخاصة بالمخلفات بأنواعها لتكون البيئة محفز للاقتصاد، وتركيز جهاز تنظيم إدارة المخلفات على دعم التكنولوجيا والبحث العلمي وجذب الاستثمارات والتمويلات للشركاء لدفع منظومة إدارة المخلفات في مصر، للإعلان خلال الأشهر القادمة عن فرص استثمارية جديدة في مجال ادارة المخلفات.