شكرا لقرائتكم خبر عن الزراعة: دورات تدريبية لكشف أهمية دودة الأرض وتوفيرها للسماد العضوى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور محمد أبو السعود مسئول الإرشاد والتدريب بوزارة الزراعة، إن هناك العديد من المخلفات التي توجد في مطابخ المنازل التي يمكن استغلالها واستخدامها بشكل كبير .

وأضاف مسئول الإرشاد والتدريب بوزارة الزراعة، خلال تصريحات برنامج 8 الصبح، المذاع على قناة دى إم سى، أن دودة الأرض لها أهمية كبرى ويمكن استغلالها في المطابخ في إنتاج سماد عضوى، موضحا أن هذه الدودة تتغذى على مخلفات المطبخ مثل بواقى المكرونة والأرز وأوراق الصحف وتحولها لسماد عضوى.

وأوضح مسئول الإرشاد والتدريب بوزارة الزراعة، أن الوزارة توفر دورات تدريبية حول كيف تعتنى بدودة الأرض، وأصبح هناك أناس تهتم بالموضوع وتعرف أهمية دودة الأرض وكيف تستغل مخلفاتها.