شكرا لقرائتكم خبر عن التأمين الصحى الشامل: تسجيل 2.7 مليون مواطن بالمنظومة فى 3 محافظات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت اللجنة التنسيقية للهيئات الثلاثة بمنظومة التأمين الصحى الشامل، برئاسة الدكتور أحمد السبكي، رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية ومساعد وزير الصحة والسكان والمشرف العام على مشروع التأمين الصحى الشامل ورئيس اللجنة، استمرار الحملات التوعوية للمواطنين حول أهمية التأمين الصحى الشامل ومميزاته فى ضمان التغطية الصحية الشاملة للمنتفعين، وكذلك التوعية بأهمية العمل على تحديث البيانات والاشتراكات للانتفاع بخدمات المنظومة، بما يعزز ثقة المواطنين بأكبر مشروع قومى للإصلاح الصحى فى مصر.

جاء ذلك خلال الاجتماع الدورى للجنة التنسيقية للتأمين الصحى الشامل، رقم (18)، برئاسة الدكتور أحمد السبكي، وبعضوية المدراء التنفيذيين للهيئات الثلاث، من أجل تسريع وتيرة تطبيق المنظومة الجديدة وامتدادها لكافة المحافظات، تنفيذًا لتكليفات القيادة السياسية بضغط الجدول الزمنى لإنجازها فى مدة أقل من 8 سنوات قادمة، بما يسهم فى تحقيق حلم المصريين بالتغطية الصحية الشاملة لجميع أفراد الأسرة المصرية فى الجمهورية الجديدة.

وناقش الاجتماع آخر مستجدات موقف توفير منافذ داخل المنشآت الصحية التابعة للهيئة العامة للرعاية الصحية من مراكز ووحدات طب الأسرة والمستشفيات تتبع للهيئة العامة للتأمين الصحى الشامل "مكاتب شئون المستفيدين"، والتى شملت المرحلة الأولى منها تفعيل 15 منفذا بمراكز ووحدات طب الأسرة بمحافظة بورسعيد، إضافة إلى منفذين بالمستشفيات، كما شملت توفير 37 منفذا بمحافظة الأقصر سيتم تفعيلهم قريبًا.

وتطرق الاجتماع إلى الاتفاق على توفير منفذ بكل منشآة صحية لتيسير خدمات التسجيل، تحديث البيانات، سداد الاشتراكات" على المنتفعين، حيث وجه الدكتور أحمد السبكي، بإعداد خطة زمنية للمرحلة الثانية من تفعيل مكاتب شئون المستفيدين، ومراحل تفعيلها لتمتد لكل منشآة صحية تابعة لهيئة الرعاية الصحية بمحافظات التأمين الصحى الشامل.

وتطرق إلى متابعة الخطوات التى تم تنفيذها لإتاحة خدمة تسجيل المواطنين بالتأمين الصحى الشامل من خلال "بوابة مصر الرقمية" للراغبين فى التسجيل الإلكتروني، إضافة إلى توفير منافذ بمكاتب "الهيئة العامة للبريد" تتيح خدمة التسجيل للمواطنين، وذلك علاوة على منافذ التسجيل بمراكز ووحدات طب الأسرة التابعة لهيئة الرعاية الصحية، بما يضمن تحقيق أعلى معدلات رضاء المواطنين عن المنظومة.

وتناول الاجتماع آخر مستجدات أعمال لجنة الموافقات المسبقة بين الهيئات الثلاث بمنظومة التأمين الصحى الشامل، حيث تم إنشاء تطبيق إلكترونى بعنوان " I APPROVED" ليكون أول منصة رقمية تفاعلية بين الهيئات الثلاث، تهدف إلى تسريع عمليات مراجعة قائمة وإجراءات الموافقات المسبقة للخدمات والأدوية وفقًا للضوابط المعمول بها، مما يضمن حصول منتفعى التأمين الصحى الشامل على الخدمات الطبية والعلاج الدوائى بشكل أسهل وأسرع، وجودة الأداء ودقة وكفاءة المعلومات، إضافة إلى الاستفادة من نتائج تلك التطبيقات فى عمليات الميكنة والتحول الرقمى للخدمات.

ووجه الدكتور أحمد السبكي باستمرار انعقاد لجنة الموافقات المسبقة بشكل دورى أسبوعيًا، لاستكمال أعمال تسريع إجراءات إصدار الموافقات المسبقة للخدمات والأدوية وفقًا للضوابط المعمول بها، بحد أقصى 48 ساعة، لضمان الوصول إلى أعلى معدلات رضاء المنتفعين عن الخدمة، الهدف الثمين للمنظومة.

وتناول الاجتماع آخر مستجدات تسوية المطالبات وموقف التحصيل بين هيئتى الرعاية الصحية والتأمين الصحى الشامل، حيث تمت التسوية بالكامل للعامين الماليين 2020/2019 و 2021/2020، وأشار الدكتور أحمد السبكي، إلى أن الموقف المالى للهيئة فى تحسن مستمر نتيجة للفكر الإدارى والمالى المتطور الذى تدار به، متابعًا أن ذلك يؤهلنا للتوسع خلال المرحلة المقبلة فى زيادة عدد وتنوع الخدمات، لاستكمال تطور خدمات الرعاية الصحية بمصر.

وناقش الاجتماع التشغيل التجريبى لمنظومة التأمين الصحى الشامل بمحافظات "جنوب سيناء، أسوان، السويس"، حيث أكد الدكتور أحمد السبكي، على ضرورة الانتهاء من أعمال تسجيل مراكز ووحدات طب الأسرة التابعة للهيئة العامة للرعاية الصحية بتلك المحافظات لدى الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية بحد أقصى خلال شهر من تاريخه، والتنسيق لذلك.

ونوه السبكى إلى أهمية عمل الهيئات الثلاث بمنظومة التأمين الصحى الشامل بالتوازى لإنهاء متطلبات التشغيل الرسمى للمنظومة بتلك المحافظات، من تسكين القوى البشرية وبرامج التهيئة والتدريبات وغيرها من محاور العمل المختلفة، بما يضمن توفير الرعاية الصحية الشاملة للمنتفعين وفقًا لأعلى معايير السلامة والأمان والجودة العالمية.

وأشار السبكى إلى الانتهاء من تسجيل أكثر من 2.7 مليون مواطن بشكل إلكترونى كامل بمنظومة التأمين الصحى الشامل بالمحافظات الأولى لتطبيق المنظومة "بورسعيد، الأقصر، الإسماعيلية"، مضيفًا إلى أنه تم تقديم أكثر من 17 مليون خدمة طبية من خلال المنشآت الصحية التابعة للهيئة للمنتفعين بتلك المحافظات.