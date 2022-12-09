شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة البيئة: هدوء نسبى للرياح اليوم وغدا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد بيان صادر اليوم عن وزارة البيئة، أنه بناء علي مخرجات منظومة الإنذار المبكر التابعة لوزارة البيئة متوقع أن تكون العوامل الجوية مهيأة لتركيز الملوثات من المصادر المختلفة بمناطق القاهرة الكبرى خلال يومى 9 و 10 ديسيمبر 2022، نتيجة الهدوء النسبى للرياح الذى قد يصل إلى حد السكون على جميع مناطق القاهرة الكبرى، ويصاحب ذلك تهوية رأسية سيئة، مما يساعد على زيادة تركيزات الملوثات من المصادر المحلية المختلفة، ويؤثر على مستوى جودة الهواء.

ومن جانبها، أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد أن وزارة البيئة ستقوم بتكثيف حملاتها علي مصادر التلوث المختلفة من خلال دوريات التفتيش التابعة لها، وذلك للتخفيف من حدة تأثر جودة الهواء بتلك العوامل الجوية.

وتهيب وزارة البيئة بالكيانات الصناعية بالقاهرة الكبرى اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية لتخفيف الأحمال فى ظل الظروف الجوية الغير مواتية، والتى تساعد على تركيز الملوثات، كما تهيب الوزارة بالمواطنين كبار السن وأصحاب الأمراض الصدرية والتنفسية التقليل بقدر المستطاع من الأنشطة اليومية فى الهواء الطلق خلال هذه الفترة لتجنب الأثار السلبية الناتجة.

جدير بالذكر أن غرفة العمليات المركزية تتلقى على مدار الساعة أى شكاوى خاصة بالمواطنين متعلقة بأى مصدر من مصادر تلوث الهواء وذلك عن طريق الخط الساخن للشكاوى 19808.