شكرا لقرائتكم خبر عن الرى: هيئة المساحة تساهم فى تحديد التعديات على المنافع العامة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تلقى الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى تقريراً مع المهندس أيمن شديد رئيس الهيئة المصرية العامة للمساحة بشأن أعمال وأنشطة الهيئة.

وصرح الدكتور سويلم أن هيئة المساحة تُقدم خدماتها للمواطنين ولجهات الدولة المختلفة من خلال حصر الأملاك وتنفيذ أعمال الرفع المساحى للمشروعات المختلفة وتوفير الخرائط الطبوغرافية وغيرها من الخدمات.

وأضاف الدكتور سويلم أن هيئة المساحة تقوم بدور هام للمساهمة في حركة البناء والتعمير الحالية من طرق اقليمية ومحاور تنموية ، حيث تقوم الهيئة بأعمال الرفع المساحى اللازمة لهذه المشروعات ، مشيراً لحرصه على إستمرار التنسيق بين الهيئة وكافة الوزارات والمحافظات والهيئات المعنية بما يحقق خدمة المواطنين وسرعة تنفيذ المشروعات القومية.

كما أضاف أن الهيئة تُساهم في تحديد التعديات على المنافع العامة وأملاك الدولة من خلال مشاركتها في أعمال لجنة إسترداد وتقنين أراضي الدولة ، حيث قامت الهيئة بالمعاينات المطلوبة لما يقرب من 60 ألف طلب وتدقيق احداثيات 53 ألف طلب بقيمة إجمالية 337 مليون جنيه تقريباً.

كما تُشارك الهيئة في تنفيذ الأعمال المساحية الخاصة بمواقع المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" .. حيث إنتهت الهيئة حتى الآن من تنفيذ 3224 موقع بمختلف محافظات الجمهورية ، كما تقوم الهيئة بتنفيذ أعمال الرفع المساحى لمشروع الأحوزة العمرانية للمدن والقرى والكفور والنجوع بالجمهورية لعدد (223) مدينة و (4200) قرية و (25083) من الكفور والعزب والنجوع.

وتقوم الهيئة بإنتاج الخرائط الطبوغرافية بمقاييسها المختلفة اللازمة لتخطيط المشروعات القومية وأعمال التخطيط العمرانى والتعداد السكانى وتوصيل المرافق وتلبية إحتياجات أجهزة الدولة والقطاع الخاص من الخرائط ، حيث يتم إتاحة تلك الخرائط في صورة رقمية و ورقية ، كما تُشارك الهيئة فى ترسيم وتدقيق الحدود الإدارية بين المحافظات ، كما قامت الهيئة بإعداد خريطة محدثة لجمهورية مصر العربية باللغتين العربية والانجليزية بالتعاون مع الجهات المعنية بالدولة وإتاحتها على الموقع الرسمى للهيئة مجاناً.

وأكد الدكتور سويلم على حرصه على تطوير هيئة المساحة وتحديث أدواتها بما يُمكنها من التوافق مع أحدث التكنولوجيات الخاصة بعلوم المساحة الأرضية والجوية والفضائية ، حيث قامت الهيئة بإنشاء شبكة من المحطات الثابتة للرصد بالأقمار الصناعية والتي تُتيح إحداثيات بدقة عالية تصل إلى أقل من 3 سم ، وتغطى دلتا و وادى النيل بعدد42 محطة ثابتة بالإضافة لـ 2 محطة ثابتة بالضبعة ومطروح تم إضافتها مؤخراً لتلبية إحتياجات المشروعات الجارية بالساحل الشمالى ، وجاري تفعيل هذه الشبكة لخدمة القطاعين الحكومي والخاص.