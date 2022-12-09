165 طالبا بجامعة القاهرة يشاركون باليوم الرياضى لوحدة مناهضة العنف ضد المرأة

القاهرة - سامية سيد - نظمت وحدة مناهضة العنف ضد المرأة بجامعة القاهرة، تحت رعاية الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس الجامعة، وإشراف الدكتورة أميرة تواضروس المدير التنفيذي للوحدة، يومًا رياضيًا وترفيهيًا بالمدينة الرياضية بالجامعة، بالتزامن مع حملة الـ 16 يوما العالمية لمناهضة العنف ضد المرأة، وبالتعاون مع المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية، وذلك في إطار حرص الجامعة على دعم المرأة وتمكينها وحمايتها من جميع أشكال العنف ضدها، والمساهمة في تنفيذ محور الإستراتيجية الوطنية الخاص بالنهوض بالمرأة 2030.

وقال الدكتور محمد الخشت، إن جامعة القاهرة لها دور فعال في تعزيز القيم الاجتماعية، ورفع درجة الوعي والتوعية بقضايا المرأة، وتشكيل ثقافة الشباب من الجنسين تجاه المرأة، وتغيير طريقة تفكيرهم في التوجهات الحياتية الخاصة بقضايا المرأة المختلفة مثل حمايتها وتمكينها، وبالتالي تأسيس مجتمع جامعي يتسم بالسلمية والأمان للجميع والنهوض بالثقافة المجتمعية.

ومن جانبها، أوضحت الدكتور أميرة تواضروس المدير التنفيذي للوحدة، أن اليوم الرياضي والترفيهي شارك به نحو 165 طالبا وطالبة من مختلف كليات الجامعة، وتضمن إقامة العديد من الفعاليات، منها عرض للتعريف بالوحدة وأشكال العنف المختلفة وآلية التقدم لها بشكاوى حيال التعرض أي فتاة أو سيدة من منتسبات الجامعة لأي شكل من أشكال العنف، ونبذة عن المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية، بالإضافة إلى عرض تنورة ومسرح عرائس تفاعلي، وكورال للأطفال ذوي الهمم، وألعاب جماعية رياضية مشتركة تهدف لترسيخ ثقافة التعاون بين الجنسين واحترام الاختلاف وتمكين المرأة.

جدير بالذكر أن وحدة مناهضة العنف ضد المرأة بجامعة القاهرة تمت إعادة هيكلتها يوليو 2018، بتوجيه من الدكتور محمد الخشت، لتصبح وحدة مناهضة العنف ضد المرأة بدلًا من وحدة مكافحة التحرش فقط ، بحيث تشمل كافة أوجه العنف والتجاوز والتحرش. وتعتمد سياستها على 3 محاور رئيسية، وهي محور التوعية بهدف رفع وعي جميع منتسبي الجامعة بقضايا العنف ضد المرأة وأشكاله وكيفية مجابهته، ومحور الدعم القانوني والنفسي بهدف وضع آلية للشكاوى داخل الجامعة، ومحور التمكين ويستهدف تمكين الفتاة من الدفاع عن نفسها، ومعرفة حقوقها وكيفية الحصول عليها، وتمكينها من استقلالها المادي.