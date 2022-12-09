شكرا لقرائتكم خبر عن التنمية المحلية: 3 دورات بمركز سقارة واستمرار دورة إعداد قادة المستقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - في إطار اهتمام وزارة التنمية المحلية، بتسريع عجلة التنمية بالمحافظات، وتطوير ورفع كفاءة العاملين بالمحليات من خلال منظومة تدريبيبة محكمة وفعالة بمركز التنمية المحلية بسقارة، تعمل على مواكبة ودمج التكنولوجيا فى الأعمال، لتنفيذ توجهات الدولة المصرية نحو التحول الرقمى.

أكد اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، أن مركز التنمية المحلية بسقارة ينظم خلال الأسبوع المقبل، وهو الأسبوع التدريبي الـ18 دورة عن إعداد المدرب الرقمي، يستفيد منها 28 متدربا، مشيراً الى إنها أكثر من مجرد دورة تدريبية نظراً لدورها الحيوى في مواجهة الظروف الراهنة التي أسفرت عنها تداعيات جائحة كورونا، حيث أصبحت الحاجة ملحة لمواكبة التحول الرقمي وإعداد مدرب متقن لأدوات الرقمنة والتحول الرقمى لتميزه بقدرته على التعامل مع المستحدثات التكنولوجية والتطبيقات المختلفة وتصميم برامج تدريبية، وسيعمل التدريب على تنمية مهاراتهم التكنولوجية وتطوير أدائهم ووسائل التدريب التى يستخدمونها لمواكبة التطوير فى تكنولوجيا المعلومات والتدريب .

وأشار اللواء هشام آمنة، إلى أن التدريب سيركز على تقديم مجموعة من المعارف المتعلقة بالتدريب عن بُعد، والمهارات الواجب توافرها في المدرب الرقمي، وكذلك الاتجاهات المرتبطة بالتدريب، كما يتناول تدريب المدربين على المهارات الأساسية والطرق العملية للتدريب سواء كان التدريب مباشراً أو عن بُعد، بغض النظر عن التخصص، واهداف البرنامج والمحتوى التدريبي والتقييم وتعريفات أهمية وخصائص ومعوقات التدريب الإلكترونى ، ومبرراته ومتطلباته ومكوناته والمصطلحات الخاصة به وكيفية التسجيل على برنامج SWAY، وانشاء ملف انجاز رقمى ومصادر التدريب الألكترونى و أهم السمات والسلوكيات لشخصية المدرب الرقمى وقدراته ، وطريقة اعداد المدرب لمحتوى الدورات التدريبية ، وتأسيس حملة تسويقية جيدة لدورته ، وأنماط التدريب المتزامن فضلاً عن التعلم على التسجيل في برنامجى ZOOM وEDMODO، إضافة الى اساليب وتطبيقات التدريب الألكترونى واستخدام وسائل التواصل الأجتماعى .

وأوضح اللواء هشام آمنة، أن الاسبوع الـ 18 بمركز سقارة يتضمن أيضا تنفيذ دورة تطوير مهارات المراجعة الداخلية والحوكمة والمتابعة الميدانية ويستفيد منها 28 متدرب ، مشيراً الى الدورة ستركز على دليل الحوكمة وكيفية التطبيق بوحدات الإدارة المحلية، والمراجعة المالية وكيفية إعداد خطة تفتيش، وآلية تشكيل اللجان وفرق العمل وإجراء عملية التفتيش، وإعداد التقارير وعرضها على السلطة المختصة والرقابة وموازنة البرامج والأداء ومراجعة ادارة الموارد البشرية، والإدارات الهندسية بوحدات الإدارة المحلية، من استخراج تراخيص البناء وتحرير محاضر المخالفات للبناء بمخالفة شروط الترخيص، والبناء بالتعدى على أملاك الدولة والأراضي الزراعية .

ولفت اللواء هشام آمنة، إلى الدورة ستتناول أيضا قواعد توصيل المرافق، و تصاريح الحفر، ورخص تشغيل المحال العامة، وفحص ملفات التصالح وحالات التقنين، إضافة الى مراجعة انضباط العاملين من حيث ضوابط حضور وانصراف العاملين، وخطوط السير والأجازات وفقاً لأحكام قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016، ومراجعة الحملات الميكانيكية، والتى تشمل فحص محاضر استلام العمرات وصيانة المعدات وضوابط صرف بونات الوقود وحساب معدلات الاستهلاك و اجراءات تكهين المعدات.

وأكد وزير التنمية المحلية، أنه سيتم تنظيم خلال الاسبوع المقبل تنظيم دورة ثالثة عن دورة اساسيات تحليل البيانات باستخدام برنامج SPSS – يستفيد منها 21 متدربا، وتتضمن استراتيجية تحليل البيانات والتعرف على قوائم البرنامج، وادخال البيانات على البرنامج، والتحقق من الادخال ومواصفات التغيير ومعالجة البيانات وتخزينها، وتحديد هدف الدراسة واستخراج الجداول ومخرجات المتغيرات، مشيراً إلى استمرار دورة إعداد قادة المستقبل خلال الاسبوع الـ18 للاسبوع الثانى على التوالى، ويستفيد منها 72 متدربا.