شكرا لقرائتكم خبر عن "النيماتودا" أخطر الآفات المرضية فى إصابة الحاصلات الزراعية.. اعرف طرق الوقاية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور محمد على فهيم إن كانت مقولة "الوقاية خير من العلاج" هو منهج مفيد فى الحياة، فالوقاية من الإصابة بالنيماتودا هو الحياة نفسها لأرضك ورزقك، مشيرًا إلى النيماتودا من أخطر الافات المرضية التى تصيب الحاصلات الزراعية وتعطل الأراضى الزراعية وتمنع زراعة محاصيل هامة ومربحة .

أضاف أن النيماتودا كائن دقيق "مزعج" - وضيف ثقيل غير مرغوب فيه "تماماً" حيث توجد النيماتودا النباتية في كافة أنواع البيئات تقريبا، في التربة كما في النبات وخاصة جذوره، وهي مقاومه للجفاف لفترة طويلة وتكاثرها سريع - وهي صديقة "مخلصة" لفطريات التربة "أعفان الجذور" التي لا تصيب النبات الا من خلال الجروح .

أوضح أن أهم بند في القضاء عليها هو مبدأ المنع" Prevention" و يعنى منع غزوها للأراضي عن طريق الاسمدة العضوية او المواد النباتية المصابة، فالوقاية هنا أهم "ألف" مرة من العلاج .

وتهدف هذة الطرق إلى منع وصول أو انتشار النيماتودا داخل مزرعتك او غيطك حيث تشمل هذة الطرق الأتي :

1- الحجر الزراعي الخصوصي، وهو ما يعني أن تتعامل مع اى مصدر للسماد العضوي او الكمبوست او للتقاوي او للشتلات الا ما تضمنه.

2- النظافة الصحية الدورية والمتابعة المستمرة:

وتكون دائمًا معاملة تربة المشتل معاملة جيدة بالمبيدات النيماتودية والتأكد من خلوها تماماً من النيماتودا أو غيرها من أحياء التربة الممرضة .

3- يجب تنظيف أو تبخير جميع الأدوات والآلات المستعملة في المشتل وأرضية المشتل وممراتة وكذلك أماكن تخزين وتداول المواد النباتية المستعملة تفادياً لأي انتقال محتمل من النيماتودا إلى المشتل والشتلات المنتجة .

4- تشمل إجراءات النظافة الصحية في الحقل التخلص وبشكل مستمر من الحشائش لأنها تشكل مصدراً دائماً للعدوى بكثير من النيماتودا التي تصيبها كنيماتودا تعقد الجذور مثلاً ، وكذلك عدم زراعة نباتات قابلة للإصابة على جانبي قنوات الري وعدم مرور هذة القنوات بحقول ملوثة بالنيماتودا قبل وصولها إلى الحقول الخالية منها .

5- يجب التأكد من نظافة جميع الأدوات والآلات الزراعية قبل استعمالها وذلك لمنع انتشار النيماتودا بواسطة حبيبات الطين الملوثة أو الأجزاء النباتية المصابة العالقة بها .