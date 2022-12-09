شكرا لقرائتكم خبر عن سفير مصر فى أوتاوا يناقش مع وزير النقل الكندى العلاقات الثنائية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - التقى سفير مصر لدى كندا، أحمد حافظ، بوزير النقل الكندى، عمر الغبرا فى العاصمة الكندية أوتاوا.

وتناول اللقاء بحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية المتطورة بين البلدين، وخاصة في مجال النقل وغيرها من الأمور للدفع قدما بآفاق العلاقات المصرية الكندية.

وقال الوزير الكندى، فى تغريدة عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، أن "اللقاء شهد الحديث عن المصالح المشتركة بين مصر وكندا، وأكدنا على قوة العلاقة بين بلدينا".

يذكر أن عمر الغبرا هو أول وزير من أصل عربي في الحكومة الكندية حيث عينه رئيس الوزراء جاستن ترودو، في 12 يناير 2021، وزيرا للنقل في كندا، ليصبح أول كندي من أصل سوري يتولى حقيبة وزارية في الحكومة الكندية.