شكرا لقرائتكم خبر عن مدير "أبو الريش" يشدد على الالتزام بالإجراءات الاحترازية لمنع انتشار المخلوى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الدكتور شريف الأنورى مدير مستشفى أبو الريش المنيرة قصر العينى جامعة القاهرة، تراجع نسبة الإصابات بفيروس المخلوى خلال الأيام القليلة الماضية، موضحا أن موجة انتشار الفيروس بدأت فى الانحسار .

وشدد الدكتور شريف الأنورى فى تصريحات لـ" الخليج 365 " على ضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية لمنع انتشار الفيروس مجدداً، لافتا إلى أن علاج الفيروس يتم بتناول الأدوية ولا يوجد لقاح مضاد المخلوى وأن استخدام المضاد الحيوى يكون فى حالة واحدة فقط.

وأكد مدير مستشفى أبو الريش، أن المستشفى تستقبل الأطفال المرضى وأن هناك انتظام كامل فى تقديم الخدمات الطبية للمرضى سواء المصابين بفيروس المخلوى أو المرضى المترددين على المستشفى للحصول على العلاج والكشف من مختلف الأمراض.