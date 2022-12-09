شكرا لقرائتكم خبر عن محافظة أسيوط تحصل على نصيب الأسد فى استثمارات وسط الصعيد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تستحوذ محافظة أسيوط على النسبة الأكبر من الاستثمارات الحكومية الموجهة لإقليم وسط الصعيد (64%) وبقيمة تبلغ 5.3 مليار جنيه، حسبما تؤكد خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 22/23، المقدمة من وزيرة التخطيط الدكتورة هالة السعيد.

وفيما يلى أهم البرامج التنموية المستهدف تنفيذها في محافظة أسيوط:

1- خدمات التعليم:

- استكمال إنشاء الجامعة التكنولوجية بأسيوط الجديدة، واستكمال التشغيل الجزئي لكليات أكاديمية السادات للعلوم الإدارية وتجهيزات مباني المديريات والإدارات التعليمية، وإنشاء منظومة الحريق والإنذار الآلي وأجهزة الإطفاء واستكمال الأعمال اللازمة لتقفيل جراجات وصالات الامتحانات وتحويلها إلى قاعات تدريس بجامعة أسيوط.

2- النقل والتخزين

- ربط الطريق الصحراوي الغربي القاهرة أسيوط بالطريق الصحراوي الزراعي والطريق الشرقي وطريق أسيوط البحر الأحمر ودعم المناطق الصناعية وإيجاد مساحات لتسهيل حركة الوصول لدير السيدة العذراء والذى يعتبر مزار سياحي مهم بالمحافظة، واستكمال إنشاء كباري ومحاور على النيل، ومشروعات شبكة الطرق القومية.

3- التشييد والبناء والأنشطة العقارية:

إنشاء عدد 400 قرية كظهير صحراوي البرنامج القومي للإسكان الاجتماعي.