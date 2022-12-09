شكرا لقرائتكم خبر عن إزاى تحجز قطعة أرض بنظام التخصيص الفورى فى 23 خطوة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - للقضاء على ظاهرة المتاجرة بالأراضى والسمسمرة، تلجأ وزارة الإسكان لعدة إجراءات تتمثل فى طرح وحدات سكنية بصورة متتالية، بالإضافة لطرح قطع أراضى فى صورة أكثر من إعلان يتضمن أكثر من فئة، منها ما هو اجتماعى ، ومنها ما هو متميز ، ومنها ما هو أكثر تميزا.

وفى هذا التقرير نستعرض لكم كيفية حجز قطعة أرض فى الأراضى التى أعلنت عنها وزارة الإسكان بنظا التخصيص الفورى كتالى:

1- يشمل الطرح 305 قطع أراض.

2- منها 143 قطعة أرض بمحور الأراضى الأكثر تميزاً بمدن (القاهرة الجديدة – 15 مايو – بدر – أسيوط الجديدة – المنصورة الجديدة)

3- 104 قطع أراض بمحور الأراضى المميزة بمدن (السادات – الصالحية الجديدة – برج العرب الجديدة)

4- 58 قطعة أرض بمحور الأراضى المتوسطة بمدينتى (النوبارية الجديدة – العاشر من رمضان).

5- التخصيص سيكون بنظام التخصيص الفورى وليس القرعة العلنية أو الإلكترونية

6- يأتى الهدف من الطرح هو القضاء على ظاهرة السمسرة والمتاجرة بالأراضى وإتاحة الفرصة للفئات المختلفة.

7- يتم الحجز من خلال موقع الهيئة https://reserve.newcities.gov.eg

8- يبدأ الحجز غدا الخميس الساعة العاشرة صباحا ويستمر الحجز لمدة شهرين.

9- يقوم الراغب فى الحجز بالدخول على الموقع وتحميل كراسة الشروط ومطالعة قطع الأراضى المتاحة.

10- يقوم الراغب فى الحجز بإنشاء حساب جديد واستيفاء البيانات المطلوبة .

11- يقوم الراغب ف الحجز باختيار المحور والمدينة المراد الحجز بها، واختيار الموقع، والضغط على كلمة تفاصيل، لتظهر له قائمة بجميع قطع الأراضى المتاحة (كروكيات – جدول تفصيلي).

12- بعد تلك الخطوة يقوم استكمال باقى إجراءات الحجز ومنها:.

أ‌- إدراج عملة السداد لباقى ثمن الأرض بالنسبة لقطع الأراضى الأكثر تميزا

ب‌- إدراج نسبة الاستكمال لباقى ثمن الأرض لمحاور قطع الأراضى المميزة والمتوسطة.

13- يتم استخراج استمارة الحجز التى تتضمن جميع البيانات والخيارات المدرجة بمعرفة الحاجز ويتم التوقيع عليها.

14- يتم التوقيع على تعهد يفيد بأنه لم يسبق لمقدم الطلب أو زوجته أو أولاده القصر تخصيص وحدة سكنية أو قطعة أرض لأى منهم ضمن مشروع الإسكان الاجتماعي.

15- يتم إرفاق استمارة الحجز والتعهد بعد التوقيع بالموقع الإلكتروني.

16- يتم إرفاق إيصال سداد جدية الحجز ومصاريف الدراسة.

17- الموقع الإلكترونى سيتيح للحاجزين بيان بعدد الراغبين فى حجز كل قطعة أرض خلال فترة فتح باب الحجز.

18- فى حالة التزاحم على قطعة الأرض الواحدة بمحور قطع الأراضى الأكثر تميزا سيتم الرجوع إلى عملة السداد والتى تعطى أفضلية للسداد بالدولار الأمريكى (تحويلاً من الخارج أو من الداخل شريطة مرور 60 يوماً على إيداعه بالبنك).

19- بالنسبة لقطع الأراضى المميزة والمتوسطة فيتم الرجوع إلى أعلى نسبة استكمال لباقى ثمن قطعة الأرض، وفى حالة التساوى سيتم الاحتكام الى القرعة العلنية بين الحاجزين.

20- لن يتسنى للحاجزين تعديل الرغبة، أو تعديل أى من عملة السداد، أو نسبة استكمال ثمن الأرض، بعد الحجز وسداد قيمة الجدية المحددة لكل محور.

21- مبلغ جدية الحجز لقطع الأراضى الأكثر تميزا 350 ألف جنيه.

22- مبلغ جدية الحجز لقطع الأراضى المميزة 100 ألف جنيه .

23- مبلغ جدية الحجز لقطع الأراضى المتوسطة 25 ألف جنيه .