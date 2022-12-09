شكرا لقرائتكم خبر عن 9 اختصاصات لمجالس الاتحادات الطلابية فى الجامعات.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اختتمت الجامعات ماراثون انتخابات الاتحادات الطلابية بالجامعات، أمس الخميس، بانتخاب رؤساء الاتحادات الطلابية على مستوى الجامعات، وفيما يلى ينشر ”الخليج 365” قائمة اختصاصات مجلس اتحاد الطلاب على مستوى الجامعات.

ويختص مجلس الاتحاد بعدد من المهام يأتى أبرزها.

1 - وضع السياسات العامة للأنشطة الطلابية وآليات التنفيذ والمتابعة لكل منها.

2 - إقرار خطط وبرامج عمل لجان الأنشطة التابعة للاتحاد وتنسيق العمل فيما بينها.

3 - المشاركة فى وضع خطط لتدريب وصقل المهارات الطلابية والعمل على توثيق العلاقات مع الاتحادات الطلابية الأخرى والجمعيات الأهلية ومنظمات المجتمع المدنى وعمل اتفاقيات تعاون معهم بعد موافقة الجهات المختصة.

4 - متابعة جودة الخدمات التي تقدم للطلاب ورفع تقارير للسلطة المختصة فى حالة حدوث مشكلات أو تصور فى أداء الخدمة.

5 - اقتراح الموازنة السنوية للاتحاد وتوزيع الاعتمادات المالية على اللجان

6 -اقتراح أوجه الصرف على استضافة الوفود والزائرين والحكام وتحديد قيمة بدلات التغذية والسفر ومصروف الجيب للمشاركين ورسوم الرحلات وقيمة السلف والجوائز والحوافز المادية والأدبية للمتميزين فى الأنشطة.

7 - دعم شخصية الطالب بما يمكنه من القدرة على التفكير الحر.

8 -العمل على توفير أسباب الراحة ووسائل المعيشة للطلاب داخل الجامعة وخارجها .

9 -متابعة شكاوى وتظلمات الطلاب والعمل على حلها.