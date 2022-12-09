شكرا لقرائتكم خبر عن بالأسماء.. "الأوقاف" تفتتح اليوم 14 مسجدا فى 9 محافظات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تشهد 9 محافظات اليوم، الجمعة، افتتاح 14 مسجدًا، منها 9 مساجد جديدة أو إحلالًا وتجديدًا، و5 مساجد صيانة، وبحسب وزارة الأوقاف، يصل إجمالى ما تم افتتاحه من 1/7/2022م حتى تاريخه 443 مسجدًا، منها 359 مسجدًا جديدًا أو إحلالًا وتجديدًا، و 84 مسجدًا صيانة.

والمساجد المقرر افتتاحها هى:

أولًا: مساجد الإحلال والتجديد:

مديرية أوقاف بنى سويف

1. محمد صالح – عزبة محمد صالح – الجفادون - الفشن

2. التوبة – عزبة مصطفى فراج – مركز ناصر

مديرية أوقاف المنيا

3. الحسينى – أولاد نظيم – بنى حرام – دير مواس

مديرية أوقاف الإسماعيلية

4. الإسراء – تل البلد – التل الكبير - الإسماعيلية

مديرية أوقاف الغربية

5. إبراهيم التركى – سامول – المحلة الكبرى

6. زينب هانم – عزبة زينب هانم – المحلة الكبرى

7. عباد الرحمن – عزبة صيصة – المحلة الكبرى

مديرية أوقاف كفر الشيخ

8. عزبة عزيز – قرية عزبة عزيز – كوم الدهب – سيدى سالم

مديرية أوقاف الدقهلية

9. السعد – كفر الروك - السنبلاوين

ثانيًا: مساجد الصيانة:

مديرية أوقاف أسيوط

1. محمد عبد الرازق – القصير - القوصية

مديرية أوقاف كفر الشيخ

2. الهندسة الكبير – عزبة الهندسة –سيدى سالم شرق

مديرية أوقاف دمياط

3. عبد الهادى – ميت الشيوخ - فارسكور

مديرية أوقاف البحيرة

4. الرحمة بالسبعين – مركز كفر الدوار

5. الصحابة – قرية الوسطى- مركز دمنهور