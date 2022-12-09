شكرا لقرائتكم خبر عن بالأسماء.. "الأوقاف" تفتتح اليوم 14 مسجدا فى 9 محافظات والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - تشهد 9 محافظات اليوم، الجمعة، افتتاح 14 مسجدًا، منها 9 مساجد جديدة أو إحلالًا وتجديدًا، و5 مساجد صيانة، وبحسب وزارة الأوقاف، يصل إجمالى ما تم افتتاحه من 1/7/2022م حتى تاريخه 443 مسجدًا، منها 359 مسجدًا جديدًا أو إحلالًا وتجديدًا، و 84 مسجدًا صيانة.
والمساجد المقرر افتتاحها هى:
أولًا: مساجد الإحلال والتجديد:
مديرية أوقاف بنى سويف
1. محمد صالح – عزبة محمد صالح – الجفادون - الفشن
2. التوبة – عزبة مصطفى فراج – مركز ناصر
مديرية أوقاف المنيا
3. الحسينى – أولاد نظيم – بنى حرام – دير مواس
مديرية أوقاف الإسماعيلية
4. الإسراء – تل البلد – التل الكبير - الإسماعيلية
مديرية أوقاف الغربية
5. إبراهيم التركى – سامول – المحلة الكبرى
6. زينب هانم – عزبة زينب هانم – المحلة الكبرى
7. عباد الرحمن – عزبة صيصة – المحلة الكبرى
مديرية أوقاف كفر الشيخ
8. عزبة عزيز – قرية عزبة عزيز – كوم الدهب – سيدى سالم
مديرية أوقاف الدقهلية
9. السعد – كفر الروك - السنبلاوين
ثانيًا: مساجد الصيانة:
مديرية أوقاف أسيوط
1. محمد عبد الرازق – القصير - القوصية
مديرية أوقاف كفر الشيخ
2. الهندسة الكبير – عزبة الهندسة –سيدى سالم شرق
مديرية أوقاف دمياط
3. عبد الهادى – ميت الشيوخ - فارسكور
مديرية أوقاف البحيرة
4. الرحمة بالسبعين – مركز كفر الدوار
5. الصحابة – قرية الوسطى- مركز دمنهور