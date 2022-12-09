شكرا لقرائتكم خبر عن وكالة الطاقة الذرية: الرقابة المصرية الوحيدة المسئولة عن معايير اﻷمان بالضبعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الدكتور شوكت عبد الرزاق مدير قطاع أفريقيا بالوكالة الدولية للطاقة الذرية، أن الوكالة حددت 19 خطوة ﻹنشاء محطة نووية تتمتع بأعلى معايير السلامة واﻷمان النووى، موكداً أن أى دولة ترغب فى إنشاء محطة نووية للأستخدامات السلمية عليها مراجعة هذه الخطوات واﻻلتزام بها.

وأضاف عبد الرزاق ، فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، أن المحطة النووية اﻷولى لتوليد الكهرباء فى مصر بمنطقة الضبعة تعتبر هيئة الرقابة النووية والإشعاعية هى الجهة الوحيدة التى من حقها التأكد من إلتزام محطة الضبعة المصرية بمعايير الوكالة الدولية للطاقة الذرية، قائلا:" دورنا يقتصر على تقديم النصيحة لمصر وليس التأكد من اﻻلتزام بالمعايير الدولية و نحترم خصوصية مصر".

وأشار عبد الرزاق إلى أن مصر تمتلك عدد من المراكز البحثية النووية و على رأسها جامعة الإسكندرية يتم الاستفادة منها لتدريب الكوادر اﻷفريقية ونقل الخبرات المصرية لهم، مشيراً إلى أن مصر تقدمت كثيرا فى مجال الاستخدامات السلمية للطاق الذرية و سيتم اﻻستفادة من هذا التطور الملحوظ لدعم أفريقيا.