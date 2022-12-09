شكرا لقرائتكم خبر عن إنشاء 10 كبارى.. خطة توسعة وتطوير طريق "القاهرة - الإسكندرية" الزراعى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تنفذ وزارة النقل من خلال الهيئة العامة للطرق والكبارى أعمال تطوير وتوسعة لطريق إسكندرية الزراعى بطول 220 كم، وذلك لما له من أهمية كونه يربط عددا كبيرا من المحافظات بداية من القاهرة حتى الإسكندرية.

وكان طريق إسكندرية الزراعى هو الطريق الرئيسى الذى يربط الإسكندرية بالقاهرة ومحافظات والدلتا، وكان يطلق عليه الطريق السريع وتم افتتاحه عام 1959، ونتيجة لمرور الطريق داخل العديد من المدن الهامة وعواصم المحافظات والذى أدى إلى الزحف العمرانى واختناق الطريق وعدم القدرة على توسعته.

خطة تطوير وتوسعة الطريق:

• إعادة تدوير طبقات الرصف الحالية باستخدام الأنظمة الحديثة.

• توسعة الطريق بعدد 2 حارة / اتجاه ليصل إلى 4 حارات / اتجاه فى المسافات خارج الكتل السكنية.

• إنشاء 10 كبارى علوية لحل التقاطعات السطحية ولتحرير الحركة المرورية العابرة للمدن.

· تم الانتهاء من 4 كوبرى (الشرقاوية – قلما – الشموت – طوخ طنبشا) وجار تنفيذ 6 كوبرى ومن أهمها كوبرى أجهور وعرب الرمل.