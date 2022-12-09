شكرا لقرائتكم خبر عن إمكانيات فنية كبيرة للرادرات المرورية تساهم فى إعادة السيارات المسروقة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - واقعة جديدة أثبتت الإمكانيات الفنية الكبيرة للرادرات المرورية على الطرق، حيث ساهم "رادار" على إحدى الطرق في تحديد لص سيارات وإعادة سيارة مسروقة إلى صاحبتها.

وكشفت الداخلية ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة مدينة نصر ثان بمديرية أمن القاهرة، من (إحدى السيدات - مقيمة بدائرة قسم شرطة مدينة نصر أول)، باكتشافها سرقة السيارة ملكها حال توقفها بدائرة القسم، ولم تتهم أو تشتبه فى أحد بارتكاب الواقعة.

وفى وقت لاحق حضرت المبلغة للقسم، وقررت بورود رسائل مضمونها وجود مخالفات تجاوز سرعة للسيارة خاصتها "المبلغ بسرقتها" على هاتفها، أثناء سيرها بدائرة قسم شرطة منشأة ناصر، ويظهر فيها صورة قائد السيارة، حيث قررت بأنه غير معلوم لديها.

بإجراء التحريات وجمع المعلومات، وباستخدام أحدث التقنيات الفنية، أمكن تحديد مكان تواجد المتهم بأحد الطرق بدائرة قسم شرطة منشأة ناصر.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه حال استقلاله السيارة المبلغ بسرقتها وتبين أنه ("له معلومات جنائية" - مقيم بدائرة قسم شرطة مدينة نصر ثان) وعُثر بحوزته على (4 مفاتيح مصطنعة).. بمواجهته بالتحريات أيدها، واعترف بارتكاب الواقعة بأسلوب "المفتاح المصطنع".. وباستدعاء المجنى عليها تعرفت على السيارة، واتهمته بالسرقة فتم اتخاذ الإجراءات القانونية.