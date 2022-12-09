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تعرف على أهم نصائح رئيس مركز معلومات المناخ بوزارة الزراعة للمزارعين

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القاهرة - سامية سيد - وضع الدكتور محمد على فهيم رئيس مركز معلومات المناخ بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضى عدد من النصائح للمزارعين خلال المرحلة الحالية، للخروج بمحصول جيد.

 

وفى التقرير التالى نتعرف على أهم النصائح:

 

 

1- مزارعي القمح.. انجز الزراعة والتزم بالخماسية.

2- مزارعي البنجر.. قلل النيتروجين وادخل بالبوتاسيوم بالتدريج.

3- مزارعي الفول.. خف المياه وعالج التنفيل المتوقع والتبقعات .

4- مزارعي الثوم.. افحص زرعك لأن اللطعة على رأس الأرض.

5- مزارعي البطاطس.. طول بالك على زرعك السعر ماسك شوية

6- مزارعي البرسيم.. فسفر زرعك بالحامض أو منقوع السوبر لأن البرد اقترب. 

7- مزارعي الطماطم.. خلي بالك من البياض الدقيقي والتبقع البكتيري.

8- مزارعي الخضر.. عالج تنفيلك ودعم التحجيم وحاصر تربس الأزهار.

9- مزارعي الزيتون.. انجز خدمتك الشتوية وعالج القشرية وبواقي المواسم .

10- مزارعي المتساقطات.. اترك  الشجر يستوفى احتياجاته وافتح قلب الشجرة ولا تستعجل أبداً بالكاسرات .

11- مزارعى البرتقال.. ادعم التحجيم والتلوين الطبيعى الآمن.

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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