تعرف على أهم نصائح رئيس مركز معلومات المناخ بوزارة الزراعة للمزارعين

القاهرة - سامية سيد - وضع الدكتور محمد على فهيم رئيس مركز معلومات المناخ بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضى عدد من النصائح للمزارعين خلال المرحلة الحالية، للخروج بمحصول جيد.

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012