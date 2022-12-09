شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على أهم نصائح رئيس مركز معلومات المناخ بوزارة الزراعة للمزارعين والان مع تفاصيل الخبر
وفى التقرير التالى نتعرف على أهم النصائح:
1- مزارعي القمح.. انجز الزراعة والتزم بالخماسية.
2- مزارعي البنجر.. قلل النيتروجين وادخل بالبوتاسيوم بالتدريج.
3- مزارعي الفول.. خف المياه وعالج التنفيل المتوقع والتبقعات .
4- مزارعي الثوم.. افحص زرعك لأن اللطعة على رأس الأرض.
5- مزارعي البطاطس.. طول بالك على زرعك السعر ماسك شوية
6- مزارعي البرسيم.. فسفر زرعك بالحامض أو منقوع السوبر لأن البرد اقترب.
7- مزارعي الطماطم.. خلي بالك من البياض الدقيقي والتبقع البكتيري.
8- مزارعي الخضر.. عالج تنفيلك ودعم التحجيم وحاصر تربس الأزهار.
9- مزارعي الزيتون.. انجز خدمتك الشتوية وعالج القشرية وبواقي المواسم .
10- مزارعي المتساقطات.. اترك الشجر يستوفى احتياجاته وافتح قلب الشجرة ولا تستعجل أبداً بالكاسرات .
11- مزارعى البرتقال.. ادعم التحجيم والتلوين الطبيعى الآمن.