شكرا لقرائتكم خبر عن نقلة حضارية.. تبطين 202 ترعة بسوهاج بتكلفة 1.9 مليار جنيه (صور) والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - المشروع القومى لتبطين الترع نقلة حضارية ونوعية، تأتى ضمن خطط واستراتيجيات الدولة المصرية لتحسين عملية إدارة وتوزيع المياه، بما يضمن وصول مياه الرى بسهولة للأراضى الزراعية، إضافة إلى حل مشاكل توصيل المياه فى نهايات الترع وزيادة الإنتاجية الزراعية، فضلاً عن التغلب على المشكلات الصحية والبيئية.

سوهاج واحدة من المحافظات المصرية التى شهدت أكبر عملية تطوير وتبطين للترع الخاصة بها فى تاريخها، والمشروع القومى لتأهيل وتبطين الترع ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" يعتبر محوراً رئيسياً من محاور تطوير الريف المصرى والنهوض بالمستوى المعيشى للمواطنين، ويقدم ”الخليج 365” أهم المعلومات حول المبادرة تعرف عليها:

1– عدد الترع التى تم الانتهاء منها بمحافظة سوهاج 101 ترعة بطول 436 كيلومترا.

2- إجمالي عدد الترع المستهدفة على مستوى المحافظة 202 ترعة بإجمالى 605 كيلومتر.

3– التكلفة الإجمالية لمشروع تبطين الترع على مستوى المحافظة مليار و966 مليون جنيه.

4 – المشروع ياتى بالتعاون مع وزارة الرى والموارد المائية.

5– المشروع يهدف إلى ترشيد الفاقد من المياه، والحفاظ على البيئة، وتحسين جودة الرى.

6– المشروع يراعى الاشتراطات الفنية والمواصفات القياسية في التنفيذ.

7 - المشروع القومى لتأهيل وتبطين الترع يمثل نقلة حضارية لحماية البيئة وتقليل الفاقد من المياه، وضمان وصول المياه لنهاية المصارف المائية دون عوائق.