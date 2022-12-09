شكرا لقرائتكم خبر عن التعليم: الإدارات تضع أسئلة الامتحان الإلكترونى للثانوى العام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى أن الإدارات التعليمية هى من تضع أسئلة الامتحان الإلكترونى والورقى لطلاب الثانوى العام للفصل الدراسى الأول، وفق المواصفات التى حددها المركزى القومى للامتحانات والتقويم التربوى، موضحة أن الأسئلة سواء فى الامتحان الإلكترونى أو الورقى ستضعها الإدارات التعليمية ولن يكون هناك أسئلة موحدة على مستوى الجمهورية.

فيما أكدت مصادر مسئولة أن أبرز مواصفة امتحانات الصفين الأول والثانى الثانوى للفصل الدراسى الأول، هى أن تكون الأسئلة تخاطب الفهم ونواتج التعلم، بأسئلة بعيدة عن الحفظ والتلقين، كما أن إعداد الأسئلة سيكون من المنهج الدراسى المقرر على الطلاب منذ بداية العام الدراسى حتى نهاية المقررات للفصل الدراسى الأول.

وأوضحت المصادر أن إجابات الأسئلة "الاختيارية" ستكون واضحة غير متشابهة، إضافة لكونها تفرز مستويات الطلاب المختلفة وتمنح الطالب فرصة للتفكير ومراجعة معلوماته المرتبطة بالمنهج الدراسى قبل الإجابة.