شكرا لقرائتكم خبر عن قانون المحال العامة.. اعتماد 316 نشاطا فى تصنيف المحال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت وزارة التنمية المحلية عن اعتماد رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى، جداول تصنيف المحال العامة بإجمالى 316 نشاطاً، مؤكدًا أن ذلك يساهم فى تحديد الأنشطة المخاطبة بأحكام قانون المحال العامة رقم 154 لسنة 2019.

ونص قانون المحال العامة رقم 154 لسنة 2019 على إنشاء لجنة عليا للتراخيص برئاسة وزير التنمية المحلية وعضوية الوزارات والجهات المعنية، ومن بينها وزارات الداخلية والإسكان والبيئة والصحة والقوى العاملة والهيئة القومية لسلامة الغذاء، مشيراً إلى القانون الجديد كفل لهذه اللجنة المرونة اللازمة لوضع تصنيفات المحال العامة والاشتراطات العامة والخاصة لكل نشاط ومراجعتها وتعديلها كلما اقتضت الضرورة ذلك، بهدف ترخيص جميع المحال العامة على مستوى الدولة بما يحقق المصلحة العامة ويساهم فى تحقيق فلسفة القانون دون الحاجة لأى تعديل تشريعى جديد .

واستحدث قانون المحال العامة الجديد ولأول مرة نظام الترخيص بالإخطار، والذى يسمح للمواطن الترخيص للأنشطة التى لا تمثل درجة كبيرة من المخاطر على الصحة والبيئة والسلامة والأمن، لافتا إلى أنه تم وضع منظومة الكترونية حديثة بالتنسيق مع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية لإتاحة تقديم طلبات الترخيص من خلال شبكة الانترنت للحد من الزحام بمراكز التراخيص وكذا لربط اللجنة العليا للتراخيص بجميع مراكز التراخيص على جميع محافظات الجمهورية للمتابعة المستمرة وإحكام الرقابة على المراكز لقياس مؤشرات الأداء .