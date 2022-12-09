شكرا لقرائتكم خبر عن خليك واعى.. لا صحة لارتفاع سعر الدولار الجمركى (إنفوجراف) والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ردت الحكومة على المزاعم والادعاءات التى انتشرت حول الاقتصاد المصرى، ومنها أنباء متداولة تزعم صدور قرار برفع أسعار الدولار الجمركى.

لكن وزارة المالية نفت تلك الأنباء مؤكدة عدم صدور قرار بذلك، مشيرة إلى أن المنشورات المتداولة علـى مواقع التواصل الاجتماعى لا أساس لها مـن الصحة.



لا صحة لارتفاع سعر الدولار الجمركى

أوضحت أنه لا يوجد الآن مـا يسمى الدولار الجمركى (بعـد التخفيض الأخير لقيمة الجنيه المصرى مقابل الدولار فى نهاية أكتوبر 2022 فى سياق قيام الحكومة باتخاذ قرار بتحرير سعر صرف الجنيه المصرى) حتى تقوم