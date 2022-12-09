شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة البيئة: موقع الأمم المتحدة أكد أن مؤتمر شرم الشيخ الأكبر منذ بدء الاتفاقية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت وزيرة البيئة الدكتورة ياسمين فؤاد، أن الوزارة نجحت فى ادخال 3 آلاف جمعية للمشاركة فى مؤتمر قمة المناخ، وتم عمل مراجعة 138 جمعية بالجانب المسجل فعليا من الأمم المتحدة فى المنطقة الزرقاء، كما أتاحت وزارة البيئة الفرصة لعدد أكبر من الجمعيات داخل المنطقة الخضراء، وهى المنطقة التى تتبع الحكومة المصرية، حيث كان هناك خيمة خلال 14يوما للمؤتمر مخصصة للجمعيات الأهلية.

وأكدت وزيرة البيئة، أنه تم تخصيص يوم للمجتمع المدنى داخل المنطقتى الخضراء والزرقاء، وهو ما تم نشره على موقع الإتفاقية بالأمس، حيث تم تدوين أن مؤتمر المناخ بشرم الشيخ هو أكبر مؤتمر منذ بدأ الأتفاقية من حيث العدد والصدى والتنظيم والمحتوى الفنىى.