شكرا لقرائتكم خبر عن "الأمانة صورها وأثرها فى تحقيق الأمن المجتمعى".. موضوع خطبة الجمعة اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يؤدى أئمة المساجد، خطبة الجمعة اليوم، تحت عنوان "الأمانة صورها وأثرها في تحقيق الأمن المجتمعي"، وهو الموضوع الذى حددته وزارة الأوقاف، في وقت سابق، مؤكدة أن اختيار هذا الموضوع يأتي فى إطار دورها التنويرى والتثقيفى ومحاربة الأفكار المتطرفة، وغرس القيم الإيمانية والوطنية الصحيحة.

وشددت وزارة الأوقاف على أئمة المساجد ضرروة الالتزام بموضوع الخطبة نصًا أو مضمونًا على أقل تقدير، وألا يزيد زمن خطبة الجمعة عن 10 دقائق.

يذكر أن وزارة الأوقاف، وضعت خطة مكبرة لتدريب جميع أئمة المساجد على عملية بناء الخطبة العصرية الحديثة من ناحية المبنى والمعنى وفن الإلقاء، وأكد الدكتور هشام عبد العزيز، رئيس القطاع الدينى، بوزارة الأوقاف، أن الدورة التدريبية ستشمل التركيز على ختام الخطبة وخاصة الدعاء بحيث يكون ملائم لموضوع الخطبة بعيدا عن المقدمات والخواتيم المحفوظة الطويلة، والتدريب على أن يٌلم الخطيب بموضوع الخطبة فى الوقت المحدد لها فى حدود 10 دقائق.

وشدد رئيس القطاع الدينى بوزارة الأوقاف، على أن الهدف من الدورات التدريبية للأئمة هو مواكبة التطورات العصرية والمستجدات، والقدرة على بناء خطبة محكمة النسج، وأن يكون دائم التطوير لأساليب أدائه، ولا يركن إلى مجرد جمل وعبارات محفوظة، دون أن يدقق فى معنى كل جملة وكلمة، ومدى اتساقها مع الموضوع ومناسبتها للزمان والمكان والمجتمع الذى يخاطبه.