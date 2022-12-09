شكرا لقرائتكم خبر عن ننشر مواقيت الصلاة الجمعة 9/12/2022 بمحافظات الجمهورية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - لقرائنا الراغبين فى التعرف على مواقيت الصلاة الصحيحة بمحافظات مصر، يقدم"الخليج 365" مواقيت الصلاة الخمسة اليوم الجمعة فى عدد من محافظات مصر ، شاملة صلاة الفجر وشروق الشمس وصلوات الظهيرة والعصر والمغرب والعشاء.

مواقيت الصلاة فى القاهرة

وقت صلاة الفجر 5:07 ص

موعد صلاة الظهر 11:47 ص

موعد صلاة العصر 37: 2

موعد صلاة المغرب 4:56 م

موعد صلاة العشاء 6:18

الإسكندرية

وقت صلاة الفجر 5:13 ص

موعد صلاة الظهر 11:52

موعد صلاة العصر 2:39

موعد صلاة المغرب 4:58 م

موعد صلاة العشاء 6:21 م.

مواقيت الصلاة فى الإسماعيلية

وقت صلاة الفجر 5:04

موعد صلاة الظهر 11:43 م

موعد صلاة العصر 2:32 م

موعد صلاة المغرب 4:51 م

موعد صلاة العشاء 6:13 م.

مواعيد الصلاة بشرم الشيخ

وقت صلاة الفجر 4:52

وقت صلاة الظهر 11:35

موعد صلاة العصر 2:29 م

وقت صلاة المغرب 4:49 م

وقت صلاة العشاء 6:09 م.

مواقيت الصلاة فى أسوان

وقت صلاة الفجر 4:54 ص

موعد صلاة الظهر 11:41 ص

موعد صلاة العصر 40: 2

موعد صلاة المغرب 5:02 م

موعد صلاة العشاء 6:19