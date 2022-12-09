شكرا لقرائتكم خبر عن ننشر مواقيت الصلاة الجمعة 9/12/2022 بمحافظات الجمهورية والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - لقرائنا الراغبين فى التعرف على مواقيت الصلاة الصحيحة بمحافظات مصر، يقدم"الخليج 365" مواقيت الصلاة الخمسة اليوم الجمعة فى عدد من محافظات مصر ، شاملة صلاة الفجر وشروق الشمس وصلوات الظهيرة والعصر والمغرب والعشاء.
مواقيت الصلاة فى القاهرة
وقت صلاة الفجر 5:07 ص
موعد صلاة الظهر 11:47 ص
موعد صلاة العصر 37: 2
موعد صلاة المغرب 4:56 م
موعد صلاة العشاء 6:18
الإسكندرية
وقت صلاة الفجر 5:13 ص
موعد صلاة الظهر 11:52
موعد صلاة العصر 2:39
موعد صلاة المغرب 4:58 م
موعد صلاة العشاء 6:21 م.
مواقيت الصلاة فى الإسماعيلية
وقت صلاة الفجر 5:04
موعد صلاة الظهر 11:43 م
موعد صلاة العصر 2:32 م
موعد صلاة المغرب 4:51 م
موعد صلاة العشاء 6:13 م.
مواعيد الصلاة بشرم الشيخ
وقت صلاة الفجر 4:52
وقت صلاة الظهر 11:35
موعد صلاة العصر 2:29 م
وقت صلاة المغرب 4:49 م
وقت صلاة العشاء 6:09 م.
مواقيت الصلاة فى أسوان
وقت صلاة الفجر 4:54 ص
موعد صلاة الظهر 11:41 ص
موعد صلاة العصر 40: 2
موعد صلاة المغرب 5:02 م
موعد صلاة العشاء 6:19