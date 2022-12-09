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"تعليم القاهرة" تعلن نتيجة تعديلات رياض الأطفال

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القاهرة - سامية سيد - اعلنت مديرية التربية والتعليم بالقاهرة، نتيجة تعديلات رياض الأطفال لعام 2022_2023، على اللينك التالي https://eduserv.cairo.gov.eg/Kindergarten

 

وفى سياق آخر، وجهت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، بضرورة الاهتمام بمرحلة رياض الأطفال، والتأكيد على أهميتها في عملية إعداد الأطفال للتعلم، مشددة على أن تقييم الصفوف، يتم بدون عقد امتحانات لهم من رياض الأطفال حتى الثالث الابتدائى.

 

وبدأ العام الدراسي الجديد السبت 1 أكتوبر وحتي يوم الخميس 6 يونيو 2023، لجميع مراحل التعليم المختلفة بالمدارس الرسمية والرسمية اللغات والخاصة والخاصة لغات.

 

 

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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