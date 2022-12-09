شكرا لقرائتكم خبر عن إزالة جمالون مخالف بالوراق وإيقاف أعمال بناء بقاعة أفراح فى أبو النمرس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شنت محافظة الجيزة من خلال مركز ومدينة أبو النمرس، حملة بطريق المريوطية، لضبط الأنشطة المخالفة والوقوف على مدى قانونية عمل القاعات وحصولها على التراخيص اللازمة والتزامها بإجراءات الحماية المدنية، وذلك فى إطار تكليفات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة.

وأسفرت الحملة عن إيقاف أعمال تشطيبات بالمخالفة بدون ترخيص داخل إحدى قاعات الأفراح ومصادرة جميع المحتويات واتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه المخالف، بالإضافة إلى إزالة أعمدة حديدية بالمهد داخل سور قبل الشروع في تغطيته بصاج واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالف، وذلك بمتابعة اللواء محمد عبد الحميد رئيس مجلس مدينة أبو النمرس.

وفي سياق متصل، أزالت المحافظة جمالون مخالف بشارع مسجد الشهيد بوراق العرب بحي الوراق، وذلك بمتابعة اللواء ذكي ممدوح رئيس الحي.

ومن جانبه، شدد محافظ الجيزة على رؤساء الأحياء والمراكز والمدن بضرورة التصدى بكل حزم وبمنتهى الشدة لتلك المخالفات ومنع التعديات بكل صورها، مؤكدا على عدم التهاون فى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين مع المتابعة الميدانية لرصد أى مخالفات وإزالتها فورا.