شكرا لقرائتكم خبر عن إزالة التعديات على الأراضى الزراعية فى حملة بالعياط ومنشأة القناطر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تواصل محافظة الجيزة حملاتها لإزالة التعديات على الأراضى الزراعية ومخالفات البناء، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين، وذلك في إطار جهود الحفاظ على الرقعة الزراعية وعدم السماح بالتعدي على الأراضي، وذلك في إطار توجيهات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة.

وفي هذا الإطار، أزالت المحافظة من خلال مركز ومدينة العياط، حالة تعد بالبناء على أرض زراعية على مساحة حوالى 100 متر تقريبا بزمام قرية الرقة الغربية التابعة للوحدة الوحدة المحلية بالقطورى، وذلك بمتابعة محمود فؤاد رئيس مركز ومدينة العياط.

كما رصدت المحافظة من خلال مركز ومدينة منشأة القناطر أعمال بناء مخالفة بناحية أبو غالب غرب الرياح، عبارة عن أعمدة خرسانية بطول 150م زراعة فى المهد، وتمت إزالتها، بالإضافة إلى إزالة تعديات على الأراضي الزراعية بناحية ذات الكوم، عبارة عن غرفة بالطوب والاسمنت مسقوفة بالخشب، وذلك بمتابعة محمد عبد الراضي رئيس مركز منشأة القناطر.