شكرا لقرائتكم خبر عن حى الدقى يرفع إشغالات منطقة كوبرى مشاة ناهيا استعدادًا لتطويرها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شن حي الدقي، حملة مكبرة بالتنسيق مع شرطة المرافق على منطقة كوبري مشاة ناهيا الواصل بين كل من حي الدقي وحي بولاق الدكرور، لإزالة الإشغالات والتعديات على الطريق العام، وذلك تنفيذا لتوجيهات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، باستمرار تنفيذ الحملات على مدار اليوم لرفع كافة أوجه الإشغال والتعديات وتحقيق الانضباط.

وأسفرت الحملة عن رفع وإزالة كافة الإشغالات والتعديات بمحيط منطقة كوبري مشاة ناهيا، استعدادا لأعمال التطوير بهذه المنطقة الحيوية، ولتيسير حركة المشاة، وذلك تحت إشراف تيسير عبد الفتاح رئيس مدينة الجيزة، واللواء أحمد عبد الفتاح رئيس حي الدقي.

ومن جانبه، شدد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، على المرور الدورى على المواقع التى تمت إزالة التعديات منها لضمان عدم تكرار المخالفة مجدداً والتعامل الفورى حيال أى مخالفات واتخاذ كافة الإجراءات القانونية، وتكثيف حملات رفع الإشغالات بصفة دورية للتصدى للمخالفات.