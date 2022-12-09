شكرا لقرائتكم خبر عن صندوق مكافحة وعلاج الإدمان: تدريب 1000 متطوع لنشر الوعى فى المدارس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

قال الدكتور عمرو عثمان، مساعد وزير التضامن الاجتماعى ومدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى، إن برنامج "الوقاية من المخدرات في المدارس" من المبادرات الهامة التي تم إطلاقها، وجرى تدريب أكثر من 1000 متطوع على مستوى الجمهورية لمباشرة الأعمال في الفترة المقبلة داخل المدارس.

أضاف في مداخلة هاتفية لبرنامج "التاسعة" مع الإعلامية جومانا ماهر، عبر القناة الأولى بالتليفزيون المصري، أن كل متطوع سيكون مسؤول عن 6 مدارس لتوعية الطلاب بمخاطر المخدرات، متابعا: "معظم الشباب الذين جرى تدريبهم جامعيين، وتم تدريب الشباب على حزمة من البرامج لتوصيل الرسائل بطريقة غير مباشرة للطلبة".

وأشار الدكتور عمرو عثمان، إلى تطوير المناهج التعليمية لاسيما فيما يتعلق بالوقاية من المخدرات لحماية الطلاب من مخاطر الإدمان، مبينا: "نركز على الوقاية خاصة في المراحل العمرية الصغيرة والفئات الأكثر عرضة للمشكلات، كما نقدم خدمات المشورة لكافة الفئات، ولدينا 28 مركز علاجي بمختلف محافظات الجمهورية".